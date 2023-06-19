В Слуцке появился мурал, посвящённый спасателю МЧС

Новости Беларуси. Люди – главная гордость и достояние нашей страны. Одни покоряют Антарктиду, другие устанавливают рекорды на родине. Гигантский портрет пожарного-бобруйчанина появился на стене многоэтажки в Слуцке. В свои 33 года Евгений Лось покорил не одну высоту. Например, за отжимания на брусьях с дополнительным весом его имя дважды вносили в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На бетонном холсте его изобразили держащим клетку. А в ней – птицу феникс, которая символизирует стихию огня. Мурал появился на здании в кратчайшие сроки: погода стояла благоприятная и на написание картины ушло всего две недели. В работе автор использовал не баллончики, а кисти и валики. На создание мурала ушло более 150 килограммов краски, а его площадь составила свыше 180 квадратных метров.

Виктор Василенка, первый заместитель начальника Слуцкого РОЧС:

Инициативу по созданию граффити в стиле МЧС поддержало руководство Слуцкого районного исполнительного комитета, а также управление капитального строителя Слуцкого района. Место выбрали тоже неслучайно, это относительно новый микрорайон, густонаселенный. Думаю, что любой прохожий, который будет проходить, обратит на него внимание. И в очередной раз заставит жителей задуматься о соблюдении требований правил пожарной безопасности.