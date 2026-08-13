МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших граждан из Грузии

МИД Беларуси окажет содействие в возвращении из Грузии наших граждан, пострадавших в ДТП. Стали известны новые подробности аварии, в которой погибли 4 белоруса, еще 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в горном регионе Гурия экскурсионный микроавтобус, в котором находилось 19 пассажиров, сорвался в глубокое ущелье. На опасном повороте водитель не справился с управлением. Он выжил и сейчас задержан. 4 человека погибли на месте. Еще 15 получили травмы, среди них – шестеро несовершеннолетних. Всех оперативно доставили в ближайшие больницы. Большинство из них – в Республиканскую клинику в Батуми. Двое пациентов находятся в реанимации. Как заверяют врачи, в данный момент их жизням ничего не угрожает.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Сотрудники дипмиссии Беларуси в Грузии находятся на месте происшествия и оказывают всю необходимую помощь. К ним в ближайшее время также присоединится посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук. Посольство поддерживает постоянную связь с криминальной и патрульной службами города Озургети и руководством клиник.

МИД во взаимодействии с грузинской стороной окажет все необходимое содействие в репатриации тел и возвращении белорусских граждан на родину. Хотели бы обратить внимание наших граждан на важность внимательного подхода к выбору туристических операторов и тщательное планирование маршрутов передвижения при выезде за рубеж.

Напомним, почти три недели назад наши туристы попали в ДТП в Батуми. Тогда легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который вез белорусов из аэропорта в гостиницу. В аварии погибли двое граждан Беларуси, еще 12 человек получили травмы. Позже МВД Грузии подтвердило, что водитель легковушки был пьян, ехал без прав и на высокой скорости.