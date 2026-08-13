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Как излишний контроль разрушает отношения с детьми? Ответила психолог

13 августа 2026 09:35
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Конфликты на почве контроля – классическая история в семье, где растет подросток. Вроде все из большой любви, но где заканчивается забота и начинается давление? 

Как излишний контроль разрушает отношения с детьми? Ответила психолог-2

Ирина Бивзюк, психолог:
Если ребенок где-то поздно очень находится и возвращается домой, это нормально спросить, как ему помочь добраться. Если все время проверять, с кем он общается, с кем он коммуницирует, то это тоже может рассматриваться как гиперопека, и здесь возможно больше тревога, с которой пытаются совладать именно родители. 

Итак, простое правило. О безопасности спрашиваем спокойно, а в дружбу без спроса не лезем. И еще – про границы. Комната подростка это его личная территория. Заходить туда лучше по его правилам. 

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# Психология

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