Красный костёл пока закрыт на реконструкцию – настоятель прихода Святых Симона и Елены

Ксендз-каноник Франц Рудь, настоятель прихода Святых Симона и Елены:

Костел пока закрыт на реконструкцию, но, тем не менее, действительно, каждый храм открыт, не только католический, потому что все мы тут братья. И я хочу подчеркнуть, что долголетний проект – это диалог культур и религий, который уже длится на протяжении трех лет, это не вчера этот проект повстал, где мы встречаемся все вместе межконфессионально: христиане, иудеи, мусульмане. На сегодня более 100 совместных встреч, круглых столов, посещения мечети, синагоги, православных церквей, католических храмов. Вот это и говорит о нашем единстве народном.

Алена Сырова, СТВ:

Ходите друг к другу в гости?

Ксендз-каноник Франц Рудь:

Конечно!