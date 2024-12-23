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Красный костёл пока закрыт на реконструкцию – настоятель прихода Святых Симона и Елены

23 декабря 2024 16:39
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Межконфессиональный мир. Как в Беларуси уживаются больше двух десятков религиозных конфессий? В чем главная духовная миссия? И переживает ли мир глобальный кризис веры? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся представители разных конфессий, теологов и духовных практиков.

Красный костёл пока закрыт на реконструкцию – настоятель прихода Святых Симона и Елены-2

Ксендз-каноник Франц Рудь, настоятель прихода Святых Симона и Елены:
Костел пока закрыт на реконструкцию, но, тем не менее, действительно, каждый храм открыт, не только католический, потому что все мы тут братья. И я хочу подчеркнуть, что долголетний проект – это диалог культур и религий, который уже длится на протяжении трех лет, это не вчера этот проект повстал, где мы встречаемся все вместе межконфессионально: христиане, иудеи, мусульмане. На сегодня более 100 совместных встреч, круглых столов, посещения мечети, синагоги, православных церквей, католических храмов. Вот это и говорит о нашем единстве народном.

Алена Сырова, СТВ:
Ходите друг к другу в гости?

Ксендз-каноник Франц Рудь:
Конечно!

# Религия # Алена Сырова # Кирилл Казаков

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