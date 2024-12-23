Сергей Герасименя: если мы защитим белорусский уклад жизни, религии будут жить в мире и порядке

Сергей Герасименя, заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей:

Надо защищать белорусский уклад жизни. К нам бегут люди. Мы часто читаем в Telegram-каналах, в новостях. Один приехал из Западной Европы, приехал из США. Здесь нашел тот уютный уголок, который ему нравится. Давайте понимать, что он приехал не потому, что у нас много сортов колбасы. Он приехал потому, что здесь те ценности, которых он лишился на Западе. Здесь он может называть себя мужчиной или женщиной. Здесь он может спокойно водить детей в школу. Здесь он ходит в церковь и не стесняется этого. Или в мечеть, или в синагогу. То есть давайте защищать этот уклад – и тогда у нас конфессии, религии будут в том же мире и порядке жить дальше.