Раввин Григорий Абрамович: вспышки в истории не повлияли на 6-вековую межконфессиональную дружбу – это тренд Беларуси

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Я начну не с государства, не с общества, о котором уже коллеги очень хорошо и правильно сказали, а с семьи. Вы правильно сказали, что есть светское и религиозное, и правильно мы сказали, что есть века.

Так вот, перед тем как происходит брак, будь это в православии, в католицизме, в исламе или в иудаизме, люди регистрируют на светском уровне свои отношения. Это первое. И там, и там задают вопрос, готовы ли вы жить и в горе, и в радости. У нас для построения семьи очень простая формула. Вы же спрашивали про формулу, то есть семья будет жить в принципе пусть скучно, пусть хорошо многие годы. Но готовы ли вы к этим крайностям? Может быть, не дай бог, горе, может быть и радость, которую тоже надо уметь воспринимать на двоих, на троих, на десятерых – как получается. И так, находясь на уровне семьи, где рядышком, где близко, где могут быть разные мнения, мы, соответственно, и идем в сторону общества, где в формуле есть горе и радость, история и современность, беда и предотвращение беды. Это всегда несколько каких-то данных.

В любом случае формула – это несколько ингредиентов. Мы сложили определенную формулу. Я сомневаюсь, что будет точная формула, по которой мы технически скажем: наша стабильность – следующий ингредиент.