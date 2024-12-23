Раввин Григорий Абрамович: вспышки в истории не повлияли на 6-вековую межконфессиональную дружбу – это тренд Беларуси

Межконфессиональный мир. Как в Беларуси уживаются больше двух десятков религиозных конфессий? В чем главная духовная миссия? И переживает ли мир глобальный кризис веры? На площадке ток-шоу «По существу» собрались представители разных конфессий, теологов и духовных практиков.
Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма в Беларуси:
Я начну не с государства, не с общества, о котором уже коллеги очень хорошо и правильно сказали, а с семьи. Вы правильно сказали, что есть светское и религиозное, и правильно мы сказали, что есть века.
Так вот, перед тем как происходит брак, будь это в православии, в католицизме, в исламе или в иудаизме, люди регистрируют на светском уровне свои отношения. Это первое. И там, и там задают вопрос, готовы ли вы жить и в горе, и в радости. У нас для построения семьи очень простая формула. Вы же спрашивали про формулу, то есть семья будет жить в принципе пусть скучно, пусть хорошо многие годы. Но готовы ли вы к этим крайностям? Может быть, не дай бог, горе, может быть и радость, которую тоже надо уметь воспринимать на двоих, на троих, на десятерых – как получается. И так, находясь на уровне семьи, где рядышком, где близко, где могут быть разные мнения, мы, соответственно, и идем в сторону общества, где в формуле есть горе и радость, история и современность, беда и предотвращение беды. Это всегда несколько каких-то данных.
В любом случае формула – это несколько ингредиентов. Мы сложили определенную формулу. Я сомневаюсь, что будет точная формула, по которой мы технически скажем: наша стабильность – следующий ингредиент.
Кирилл Казаков, СТВ:
Понятное дело, что, наверное, сложно, но...
Григорий Абрамович:
Да, но я уверен, что к ней нужно стремиться. Это правильный вопрос, на который мы сейчас отвечаем и будут наши потомки отвечать. Возвращаясь к каналу, о котором вы сказали, – очень важно поговорить с людьми, потому что и коронавирус, и различные другие аспекты, иногда кажется, они пришли в мир, такого никогда не было. Но были вирусы и были в истории Беларуси столкновения. Но тот факт, что мы пережили этот вирус (я очень надеюсь, уже пережили), и тот факт, что даже когда мы имеем в истории какие-то определенные вспышки, это не повлияло на 6-вековую как минимум дружбу межконфессиональную, – это наш тренд, этим надо гордиться и нести дальше.