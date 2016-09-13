Международный конгресс хирургов-гепатологов в Минске: «Беларусь достигла колоссальных успехов»

Новости Беларуси. Минск в эти дни стал местом встречи известных хирургов-трансплантологов. Специалисты из десятка стран приехали в Беларусь за опытом. Делятся им отечественные специалисты и с помощью онлайн-трансляций прямо из операционной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Кулакова, СТВ:

Мы находимся в центре трансплантации органов и тканей. Заходим, как вы можете видеть, сейчас, в эти минуты, здесь проходит операция по пересадке печени. Работа уже идёт порядка трёх часов, но когда она завершится – неизвестно. Может, через шесть, а может, и через пятнадцать часов.

За это время хирург-трансплантолог Елена Леонидовна отойдёт от операционного стола только в одном случае.

Если её на время сменит группа анестезиологов.

Елена Авдей, заведующая отделением хирургической портальной гипертензии 9 городской клинической больницы Минска:

Если нужно выйти, требуется анестезиологическая коррекция какая-то. Но в основном мы этого никогда не делаем.

В углу операционной – ювелирная работа. Медики готовят к операции донорский орган. Эта реальность трансплантологии. Один человек погибает, но может подарить жизнь 12 пациентам из списка ожидания. И этого шанса ждёт огромное количество человек. Очередь растягивается на месяцы и годы.

Например, донорскую почку сегодня ждут 300 человек, печень – более 70.

Эдуард Гальперин, заведующий курсом хирургической гепатологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Россия):

Восемь бригад, которые обстоятельно работают. При этом какой объём можно сделать.

Операция по пересадке печени – визитная карточка белорусских трансплантологов.

Именно поэтому хирург в оперблоке работает с микрофоном, а из колонок звучат комментарии. Это телемедицина. С помощью онлайн-трансляции за работой белорусских хирургов наблюдают коллеги из России, Украины, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Грузии, Казахстана.

Олег Руммо, руководитель Республиканского центра трансплантации органов и тканей:

Весь сегодняшний день – это сплошные новшества. Впервые Конгресс происходит в Минске. Впервые в рамках Конгресса, учитывая колоссальные достижения белорусских хирургов, организованы онлайн-трансляции стразу трёх операционных. Где исключительно белорусские специалисты будут показывать представителям из других стран (а их ожидается более 200 человек) свои самые передовые достижения в области хирургии печени, поджелудочной железы и трансплантации печени.

Трансплантация как высокое искусство. Тема серьёзного разговора, который ведут сегодня в Минске мировые учёные. На Международный конгресс в белорусскую столицу приехали хирурги-гепатологи из десятка стран.

Беларусь такой представительный съезд принимает впервые.

Михаил Ничитайло, заместитель директора по науке Института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова (Украина):

Беларусь достигла, безусловно, колоссальных успехов. И мы очень благодарны.

Манас Сеисембаев, главный научный сотрудник Национального научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова (Казахстан):

Первые трансплантации печени начались в Казахстане с помощью наших друзей из Беларуси.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Очень важно, что сегодня к нам за оказанием медицинской помощи, к нашим хирургам приезжают люди из разных стран мира. Это говорит о том, что здравоохранение у нас на достаточно высоком уровне.

С 2005 года в Беларуси количество трансплантаций выросло более, чем в 55 раз.

В списке нуждающихся в донорских органах – сотни, а у врачей – сотни операций в год. Но с каждым годом лист ожидания становится меньше.