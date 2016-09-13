Белорусские лесорубы завоевали золото на чемпионате в Польше

Новости Беларуси. Белорусские лесорубы победили в международном чемпионате в Польше. Первое место в командном зачёте, а также золото и серебро в индивидуальных дисциплинах. Самым сложным и зрелищным было соревнование в точности укладки спиленного дерева.

Свои навыки продемонстрировали представители 28 стран мира.

Это опытные лесники, которые виртуозно могут нарезать бревно, как салями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Дурович, лесник Вилейского лесхоза:

Соревнования всегда проходят. Мы же не приехали сюда отдыхать: соревнования есть соревнования. Поэтому как всегда. Трудно проходили, конечно. Волнение большое. Справились с этим, всё хорошо.