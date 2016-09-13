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Три операции одновременно: минские хирурги проводят мастер-класс для российских коллег

13 сентября 2016 11:10
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Новости Беларуси. Минск станет столицей встречи хирургов, которые занимаются трансплантацией органов и тканей. Первые мастер-классы 13 сентября были даны коллегам из России.

С помощью онлайн-трансляции медики могли наблюдать за тремя операциями одновременно.

Белорусским хирургам было что показать. Число трансплантаций в Беларуси за десятилетие выросло в 55 раз. В этом году запланировано более 500 пересадок органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Руммо, руководитель Республиканского центра трансплантации органов и тканей:
Весь сегодняшний день – это сплошные новшества. Впервые Конгресс происходит в Минске. Впервые в рамках Конгресса, учитывая колоссальные достижения белорусских хирургов, организованы онлайн-трансляции сразу трёх операционных. Где исключительно белорусские специалисты будут показывать представителям из других стран (а их ожидается более 200 человек) свои самые передовые достижения в области хирургии печени, поджелудочной железы и трансплантации печени.

# общество # Операции по трансплантологии # Олег Руммо

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