Три операции одновременно: минские хирурги проводят мастер-класс для российских коллег

Новости Беларуси. Минск станет столицей встречи хирургов, которые занимаются трансплантацией органов и тканей. Первые мастер-классы 13 сентября были даны коллегам из России.

С помощью онлайн-трансляции медики могли наблюдать за тремя операциями одновременно.

Белорусским хирургам было что показать. Число трансплантаций в Беларуси за десятилетие выросло в 55 раз. В этом году запланировано более 500 пересадок органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Руммо, руководитель Республиканского центра трансплантации органов и тканей:

Весь сегодняшний день – это сплошные новшества. Впервые Конгресс происходит в Минске. Впервые в рамках Конгресса, учитывая колоссальные достижения белорусских хирургов, организованы онлайн-трансляции сразу трёх операционных. Где исключительно белорусские специалисты будут показывать представителям из других стран (а их ожидается более 200 человек) свои самые передовые достижения в области хирургии печени, поджелудочной железы и трансплантации печени.