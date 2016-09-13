«Мы идём в ногу со временем»: белорусской пионерии исполнилось 26 лет

Новости Беларуси. День рождения белорусской пионерии. 13 сентября более 500 юных лидеров и активистов пионерских дружин из разных областей собрались в Минске, чтобы дать старт празднованию юбилея пионерского движения.

26 лет и 95 лучших ребят на площади Государственного флага произнесли слова клятвы.

Галстуки на торжественной линейке им повязали ветераны, спортсмены и знаменитые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арсений Пась, пионер:

Надо быть честным, надо быть всегда готовым постоять за свою Родину. И всегда надо любить свою Родину.

Виктория Меннанова, председатель Центрального совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация»:

Белорусская пионерия сохраняет традиции пионерской организации. Но вместе с тем мы идём в ногу со временем. У нас активно действует наш собственный интернет-портал, наши ребята активно участвуют в такой, я бы сказала, законотворческой инициативе. При Центральном совете Белорусской республиканской пионерской организации создана детская палата, в которой ребята принимают решения, которые касаются пионерского движения страны.

13 сентября пионеры получили и своё первое поручение: посадить семь деревьев.

Это их вклад в восстановление лесов страны, пострадавших от июльских ураганов.

Добавим, что в Беларуси в пионерской организации состоит почти 700 тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.