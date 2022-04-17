Марина Литвинчук: желаю, чтобы мы все скорее вернулись в нашу дружную спортивную семью

Марина Литвинчук, многократная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ:

Простому человеку утром проснуться и сделать какую-то зарядку, пробежечку или там минимальное какое-то усилие, не у всех получится. А эти – люди с большой буквы. Хотелось бы им пожелать крепкого здоровья, никогда не сдаваться, хотя «никогда не сдаваться», мне кажется, это не для этих людей. Но чтобы они стремились, не опускали свои руки и чтобы мы все скорее вернулись в нашу дружную спортивную семью.

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