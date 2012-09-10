Новости Беларуси. Энергетика, химия, экология и аэрокосмическая отрасль. Международный форум по тепломассообмену в Минске собрал более 350 ученых. Современные технологии в течение трех дней будут обсуждать исследователи из США, России, Китая, Японии, Англии, Франции и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум приурочен к 60-летию образования Института тепло- и массообмена имени Лыкова НАН Беларуси. Это крупнейшее в республике научное учреждение, занимающееся разработкой энергоэффективных и экологически безопасных технологий и техники. В арсенале белорусских ученых – уникальное оборудование и современные разработки.

Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена им. Лыкова НАН Беларуси:

Очень интересное и востребованное направление – биомедицина. Сейчас ряд очень интересных разработок для лечения злокачественных заболеваний.

Мы проводим достаточно качественные углубленные исследования и разработки примерно в 5-6 направлениях, которые связаны и с процессами утилизации, энергоэффективными технологиями, с процессами рекуперации энергии в различных системах.

Процесс сохранения энергии всегда был, есть и будет. Он экономически востребован.

Владимир Чупрасов, ведущий научный сотрудник Института тепло- и массообмена им. Лыкова НАН Беларуси:

При входе космических аппаратов в плотные слои атмосферы ни один материал не выдерживает и они все разрушаются. Мы занимаемся испытанием этих материалов.