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Международный форум по тепломассообмену в Минске собрал более 350 ученых

10 сентября 2012 10:13
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Новости Беларуси. Энергетика, химия, экология и аэрокосмическая отрасль. Международный форум по тепломассообмену в Минске собрал более 350 ученых. Современные технологии в течение трех дней будут обсуждать исследователи из США, России, Китая, Японии, Англии, Франции и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум приурочен к 60-летию образования Института тепло- и массообмена имени Лыкова НАН Беларуси. Это крупнейшее в республике научное учреждение, занимающееся разработкой энергоэффективных и экологически безопасных технологий и техники. В арсенале белорусских ученых – уникальное оборудование и современные разработки.

Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена им. Лыкова НАН Беларуси:
Очень интересное и востребованное направление – биомедицина. Сейчас ряд очень интересных разработок для лечения злокачественных заболеваний.
Мы проводим достаточно качественные углубленные исследования и разработки примерно в 5-6 направлениях, которые связаны и с процессами утилизации, энергоэффективными технологиями, с процессами рекуперации энергии в различных системах.
Процесс сохранения энергии всегда был, есть и будет. Он экономически востребован.

Владимир Чупрасов, ведущий научный сотрудник Института тепло- и массообмена им. Лыкова НАН Беларуси:
При входе космических аппаратов в плотные слои атмосферы ни один материал не выдерживает и они все разрушаются. Мы занимаемся испытанием этих материалов.

# общество # Международное сотрудничество # Национальная академия наук Беларуси # Белорусская наука # Олег Пенязьков # Владимир Чупрасов

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