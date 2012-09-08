В День города Минска 13 жителей столицы удостоились звания «Минчанин года»

Новости Беларуси. Минск строится, развивается. И все это большой труд его жителей. В столичной городской ратуше 8 сентября награждали «Минчан года». Это почетное звание присваивают жителям столицы за труд и особый личный вклад в развитие города.

Она утопила минчан в море цветов и сама же утонула в богатых традициях ландшафтного дизайна. Да и что говорить – именно руководитель городской службы по благоустройству Анжелика Пузанкова помогла Минску в свой 945-й день рождения сбросить как минимум пару десятков лет. И вот сейчас любимый город в который раз ответил ей взаимностью: через несколько минут в стенах Ратуши ее назовут минчанкой года.

Анжелика Пузанкова, обладатель почетного звания «Минчанин года-2012»:

Вдохновляет, хочется еще что-то новое сделать, лучше, найти что-то новое. Чтобы это было только у нас.

Чьими устами глаголет истина заведующая санаторного ясли-сада №118 Валентина Мардыкина узнала с первых дней работы в мире детства. И именно они, самые маленькие минчане, привели истинного профессионала к заслуженному званию.

Валентина Мардыкина, обладатель почетного звания «Минчанин года-2012»:

Самые главный наши судьи – это дети. И если ты имеешь возможность каждый день приходить и ладошку ребенка брать в свою и вести его по жизни, то нет большего счастья.

Они боролись за свой пьедестал, сами того не подозревая. Просто делая свое дело, копили опыт, который не мог остаться незамеченным. Лучшие медики, педагоги, архитекторы. Победу в более 10 номинациях не ограничивал ни статус, ни стаж.

Получить символичный диплом и значительное денежное вознаграждение мог любой желающий. Стоило лишь сделать нечто поистине весомое. Так, чтобы уже через время у этой трибуны этот личный вклад в развитие города с гордостью называли «особым».