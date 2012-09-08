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Сразу 9 пар одновременно связали себя узами брака в концертном зале «Верхний город» в день 945-летия Минска

08 сентября 2012 13:58
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Новости Беларуси. Для многих молодоженов нынешний День города оказался свадебным. Сразу девять пар расписали в концертном зале «Верхний город». По одной – из каждого района столицы. Женихи и невесты одновременно поклялись в любви и верности своим половинкам.

Традиция проводить массовое бракосочетание в День города зародилась в прошлом году, когда открывали этот зал. И не случайно. На этом месте молодоженов встречали еще 300 лет назад по решению городничего. Теперь же каждую субботу здесь звучит марш Мендельсона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодожены:
Это очень редкая возможность. Она нам предоставилась. Мы просто не могли иначе. Такой праздник совпал с нашим праздником.

Все красиво, все понравилось, очень рады. Спасибо большое городу за то, что организовывает такое.

# общество # Фотофакт # День города в Минске - 2014

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