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В Беларуси расширен круг граждан, имеющих право на дополнительный выходной в неделю

10 сентября 2012 06:13
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Новости Беларуси. В Беларуси расширен круг граждан, имеющих право на дополнительный выходной в неделю. Такое нововведение содержится в постановлении Совета Министров. До этого времени право на дополнительный свободный от работы день в неделю предоставлялось матери или отцу, а также опекуну, воспитывающему троих и более детей до 16 лет. При этом было обязательное условие – дети не получают профессионально техническое, средне-специальное или высшее образование и не работают.

Теперь это требование отменено. И дополнительный выходной родитель или опекун может взять, независимо от того, работает, учится его несовершеннолетний ребенок или нет. Выходной предоставляется в выбранный заявителем день по согласованию с нанимателем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика

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