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Международный фестиваль барабанщиц и мажореток проходит в 5-й раз

15 июля 2022 07:24
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Международный фестиваль барабанщиц и мажореток стратовал в Северной столице. Ныне он проходит в юбилейный пятый раз – подробности здесь.

Международный фестиваль барабанщиц и мажореток проходит в 5-й раз-1

Принимает в нем участие 35 ансамблей из Витебской, Минской и Брестской областей, а также из городов России.

Международный фестиваль барабанщиц и мажореток проходит в 5-й раз-4

700 барабанщиц и мажореток в зажигательном четком ритме изящно, со всей женской грацией прошлись марш-парадом по улице Ленина и мосту 1000-летия к концертному залу «Витебск».

Международный фестиваль барабанщиц и мажореток проходит в 5-й раз-7

Так участницы шоу продемонстрировали свое мастерство и многочисленные таланты.

# Фестиваль # общество # Вероника Макаревич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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