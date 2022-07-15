Международный фестиваль барабанщиц и мажореток проходит в 5-й раз

Международный фестиваль барабанщиц и мажореток стратовал в Северной столице. Ныне он проходит в юбилейный пятый раз – подробности здесь.

Принимает в нем участие 35 ансамблей из Витебской, Минской и Брестской областей, а также из городов России.

700 барабанщиц и мажореток в зажигательном четком ритме изящно, со всей женской грацией прошлись марш-парадом по улице Ленина и мосту 1000-летия к концертному залу «Витебск».