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С 15 июля в Беларуси начинают работать школьные базары

15 июля 2022 06:52
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Новости Беларуси. А для тех, кто хочет без спешки подготовиться к новому учебному году, с 15 июля по всей стране начинают работать школьные базары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 15 июля в Беларуси начинают работать школьные базары-1

В 2022 году отечественные производители обновили ассортимент и готовы удивить покупателей многочисленными новинками. Моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков будет представлено более 400, обуви – более 100. Рост цен на школьные товары, по сравнению с прошлым сезоном, не будет превышать 10 %.

С 15 июля в Беларуси начинают работать школьные базары-4

Наталия Мурашко, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:
Мы обновили в этом году 56 % ассортимента. То есть новинок много. На любой, я считаю, вкус. И для мальчиков, и для девочек. Каждый родитель может одеть своего ребенка, и точно так же ребенок сможет выбрать то, что ему нравится.

Также к новому учебному году будет предложен широкий ассортимент школьно-письменных и канцелярских принадлежностей. Приобрести товары можно на более чем 400 базарах по всей стране, а также в интернет-магазинах.

# Школы в Беларуси # общество # Наталия Мурашко # Фотофакт

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