Новости Беларуси. Все задачи выполнены. В Жлобинском районе завершились учения войск территориальной обороны. На протяжении 18 дней участники сборов охраняли важные для региона объекты, дороги и мосты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний день учений на сборы призвали председателей исполнительных комитетов со всей области. Именно они возглавляют территориальную оборону в своих районах. Руководителей знакомят с оперативной обстановкой и демонстрируют работу штабного пункта. На время учений Жлобинский район стал территорией, где отрабатывали максимально приближенные к реальной ситуации военные задачи, главная из которых – координация действий войск, силовых структур, спасателей и медиков.

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области: Данный учебный сбор и командно-штабные учения планировались еще в 2021 году накануне нового учебного года. Естественно, мы готовились к этому. Надо отдать должное местным органам власти – Жлобинскому райисполкому, военному комиссариату Жлобинского района, которые провели большую подготовительную работу и отбор военнообязанных. Поэтому никаких эксцессов, проблем и вопросов в подготовке и проведении учебного сбора и командно-штабного учения нами допущено не было.

Андрей Барановский, заместитель председателя Гомельского облисполкома:

Предварительно мы видим, что силы и средства Жлобинского района, самый большой акцент я сделаю на людях, которых мы призвали, это в основной массе непрофессионалы. Они были настроены позитивно. И я хотел бы выразить огромное спасибо тем гражданам, которые выполнили свой долг своевременно и качественно.

Численность войск территориальной обороны Беларуси – около 120 тысяч человек. Их комплектуют годными для военной службы жителями соответствующих административных территорий. Впервые практические действия подразделений территориальной обороны в Беларуси отработали в 2000 году, с тех пор учения планово проводятся в каждой из областей страны.