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В Беларуси начали выдавать сертификаты о прохождении централизованного тестирования

15 июля 2022 06:59
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Новости Беларуси. Информация для абитуриентов. В Беларуси начали выдавать сертификаты о прохождении централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начали выдавать сертификаты о прохождении централизованного тестирования-1

Получить документ можно в том же учебном заведении, где и проходили испытания. Для этого необходимо предоставить пропуск с пометкой «Тестирование прошел», аттестат об окончании 11 классов школы и паспорт. Для тех, кто по уважительным причинам не смог пройти ЦТ в основные дни, предусмотрены резервные даты. Последняя возможность в 2022 году пройти тестирование – завтра, 16 июля.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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