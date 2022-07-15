В Беларуси начали выдавать сертификаты о прохождении централизованного тестирования

Получить документ можно в том же учебном заведении, где и проходили испытания. Для этого необходимо предоставить пропуск с пометкой «Тестирование прошел», аттестат об окончании 11 классов школы и паспорт. Для тех, кто по уважительным причинам не смог пройти ЦТ в основные дни, предусмотрены резервные даты. Последняя возможность в 2022 году пройти тестирование – завтра, 16 июля.