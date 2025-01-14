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Мининформ совместно с СТВ подарили пансионату «Счастливое долголетие» новое массажное кресло

14 января 2025 18:44
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Почет, уважение и праздник для тех, кто много трудился, а сегодня продолжает передавать бесценный опыт подрастающему поколению. Министерство информации присоединилось к марафону добрых дел «От всей души». Ведомство уже не первый год помогает Оршанскому пансионату «Счастливое долголетие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На этот раз комплексное оснащение кабинета реабилитации и психологической разгрузки дополнилось массажным креслом.

Юлия Мычка – о заслуженном отдыхе, которого достойны люди золотого возраста.

Мининформ совместно с СТВ подарили пансионату «Счастливое долголетие» новое массажное кресло-2

Шум прибоя, кислородный коктейль, а теперь еще и массаж – Зоя Михайловна Жукова одна из первых оценила полный релакс в обновленном кабинете реабилитации оршанского социального пансионата. Благодаря информационному сообществу и телеканалу СТВ здесь появилось современное массажное кресло, несколько сеансов в котором значительно улучшают самочувствие.

Мининформ совместно с СТВ подарили пансионату «Счастливое долголетие» новое массажное кресло-4

Зоя Жукова, постоялица Оршанского социального пансионата «Счастливое долголетие»: 
Сейчас я гораздо лучше чувствую себя. Мне уже комфортно по ступенькам подниматься, я не так уже боюсь. В отдельные моменты я смотрю за женщиной какой-то, она идет, не притрагиваясь к перилам, я теперь уже делаю так. Так мало времени прошло и такой комфорт.

Мининформ совместно с СТВ подарили пансионату «Счастливое долголетие» новое массажное кресло-6

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:
В пансионате люди, которые прожили уже много-много лет. Есть и те, кто недавно пришел сюда. В любом случае это люди, у которых большой жизненный опыт за плечами. Им тоже хочется общения. Хочется, чтобы были какие-то мероприятия, а здесь их очень много. Нам приятно быть частью этих мероприятий. Нам приятно приезжать, общаться. Приятно, что нас здесь ждут.

Мининформ совместно с СТВ подарили пансионату «Счастливое долголетие» новое массажное кресло-8

Уже не первый год Министерство информации помогает социальному пансионату делать жизнь постояльцев комфортнее. В 2024 году в рамках акции «От всей души» ведомство подарило учреждению аппарат для приготовления кислородных коктейлей, что стало отправной точкой в создании комнаты психологической разгрузки. За год она пополнилось новыми гаджетами и теперь это оазис спокойствия.

Мининформ совместно с СТВ подарили пансионату «Счастливое долголетие» новое массажное кресло-10

Кристина Смирнова, психолог Оршанского социального пансионата «Счастливое долголетие»:
Человек приходит в расстроенных чувствах, есть тревожность. Мы это все собираем первичным анамнезом, выбираем, какой вид у нас будет проходить. Либо это массажное кресло, либо релакс-терапия через музыку, после чего человек уходит от нас более счастливым, спокойным.

Подробности в видеоматериале.

# Денис Езерский # Министерство информации Республики Беларусь

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