Мининформ совместно с СТВ подарили пансионату «Счастливое долголетие» новое массажное кресло

Почет, уважение и праздник для тех, кто много трудился, а сегодня продолжает передавать бесценный опыт подрастающему поколению. Министерство информации присоединилось к марафону добрых дел «От всей души». Ведомство уже не первый год помогает Оршанскому пансионату «Счастливое долголетие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз комплексное оснащение кабинета реабилитации и психологической разгрузки дополнилось массажным креслом. Юлия Мычка – о заслуженном отдыхе, которого достойны люди золотого возраста.

Шум прибоя, кислородный коктейль, а теперь еще и массаж – Зоя Михайловна Жукова одна из первых оценила полный релакс в обновленном кабинете реабилитации оршанского социального пансионата. Благодаря информационному сообществу и телеканалу СТВ здесь появилось современное массажное кресло, несколько сеансов в котором значительно улучшают самочувствие.

Зоя Жукова, постоялица Оршанского социального пансионата «Счастливое долголетие»:

Сейчас я гораздо лучше чувствую себя. Мне уже комфортно по ступенькам подниматься, я не так уже боюсь. В отдельные моменты я смотрю за женщиной какой-то, она идет, не притрагиваясь к перилам, я теперь уже делаю так. Так мало времени прошло и такой комфорт.

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

В пансионате люди, которые прожили уже много-много лет. Есть и те, кто недавно пришел сюда. В любом случае это люди, у которых большой жизненный опыт за плечами. Им тоже хочется общения. Хочется, чтобы были какие-то мероприятия, а здесь их очень много. Нам приятно быть частью этих мероприятий. Нам приятно приезжать, общаться. Приятно, что нас здесь ждут.

Уже не первый год Министерство информации помогает социальному пансионату делать жизнь постояльцев комфортнее. В 2024 году в рамках акции «От всей души» ведомство подарило учреждению аппарат для приготовления кислородных коктейлей, что стало отправной точкой в создании комнаты психологической разгрузки. За год она пополнилось новыми гаджетами и теперь это оазис спокойствия.