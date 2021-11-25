Ограничение в еде или духовное развитие? Что такое пост для христиан, спросили у священнослужителя
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Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Как вы считаете, является ли для христиан все-таки время поста – это время, когда стоит вспомнить все, заглянуть внутрь себя?
Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела БПЦ:
Обязательно. Конечно. Поскольку пост – это, прежде всего, время духовных размышлений и время молитвы. Знаете, человек должен подумать, как он живет, правильно ли он живет, все ли в его жизни соизмеряется с Законом Божьим, с учением Христа. Это очень важно.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
То есть с человеческим каким-то моментом мы тут определились – это погружение. Вообще Господу эти жертвы нужны? Это тоже область человеческой меры, то есть все то, что мы совершаем?
Александр Шимбалев:
Псалмопевец Давид говорит: «Жертва Богу – дух сокрушен». То есть Богу нужно, чтобы мы находились в определенном состоянии души, а это покаяние. Это именно, чтобы мы верились на божий промысел, на волю божью. То есть определенное смирение перед тем, как нас ведет по жизни Господь, чтобы у нас не было суеты, какого-то мудрования ненужного. Поэтому пост – это время именно такое, о котором говорит Священное Писание.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, есть люди, для которых это просто какое-то ограничение их свободных действий. А есть люди, которые воспринимают это, как какое-то духовное развитие, духовное просвещение. Лично для вас что?
Мария Шаплыко, председатель Братства апостола Иоанна Богослова при кафедральном соборе:
Я соглашусь, что это время какого-то личного духовного развития. Вообще пост – это время тишины, время разговора с Богом, когда мы можем посмотреть внутрь себя и посмотреть на какие-то изъяны. Потому что на самом деле очень сложно отказаться, например, от пищи, мяса, молоко. Нужно заставить себя, нужно перейти через себя. И вот можем ли мы внести вот эту небольшую жертву, можем ли мы отказаться, чтобы потом достойно встретить Спасителя?
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