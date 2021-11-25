Ограничение в еде или духовное развитие? Что такое пост для христиан, спросили у священнослужителя

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Как вы считаете, является ли для христиан все-таки время поста – это время, когда стоит вспомнить все, заглянуть внутрь себя?

Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела БПЦ:

Обязательно. Конечно. Поскольку пост – это, прежде всего, время духовных размышлений и время молитвы. Знаете, человек должен подумать, как он живет, правильно ли он живет, все ли в его жизни соизмеряется с Законом Божьим, с учением Христа. Это очень важно. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

То есть с человеческим каким-то моментом мы тут определились – это погружение. Вообще Господу эти жертвы нужны? Это тоже область человеческой меры, то есть все то, что мы совершаем?

Александр Шимбалев:

Псалмопевец Давид говорит: «Жертва Богу – дух сокрушен». То есть Богу нужно, чтобы мы находились в определенном состоянии души, а это покаяние. Это именно, чтобы мы верились на божий промысел, на волю божью. То есть определенное смирение перед тем, как нас ведет по жизни Господь, чтобы у нас не было суеты, какого-то мудрования ненужного. Поэтому пост – это время именно такое, о котором говорит Священное Писание. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, есть люди, для которых это просто какое-то ограничение их свободных действий. А есть люди, которые воспринимают это, как какое-то духовное развитие, духовное просвещение. Лично для вас что?