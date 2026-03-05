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Между нами есть химия! Стас Ярушин и Настя Кравченко записали песню – интервью

05 марта 2026 08:16
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Музыка не знает границ, и это снова подтверждают гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. 

В студии с презентацией новой песни «Выдыхай» – Стас Ярушин, российский актер, телеведущий, певец, и звезда белорусской сцены Настя Кравченко. 

Александр Меженный, ведущий:
Я понимаю, что Стаса привлекает в Беларуси, – у нас есть хороший трактор, хоккей на высоком уровне. Что еще нужно парню из Челябинска? Но тут появляется Настя, и нас начинают терзать смутные сомнения… Стас, расскажи, как вы познакомились и что это за творческая коллаборация? 

Между нами есть химия! Стас Ярушин и Настя Кравченко записали песню – интервью-2

Стас Ярушин, актер, телеведущий, певец:
Познакомились на одном очень известном творческом проекте. Когда мы сидели в компании, разговаривали, заходит девочка: Настя, певица. Я говорю: Стас, тоже начинающий артист. Стали между собой общаться, и в процессе Настя позвонила, говорит: у друга есть композиция, не хотел бы ты дуэтом спеть? Давай попробуем. Пару аккордиков подкрутить, чтобы более-менее звучало…

Александр Меженный:
До вашего дуэта за творчеством Анастасии следил?

Между нами есть химия! Стас Ярушин и Настя Кравченко записали песню – интервью-4

Стас Ярушин:
Следил. Мы откровенно разговариваем. То, что она пела для детей, – я от этого не в восторге, конечно. Своеобразная музыка, но она об этом прекрасно знает. Я стал балдеть от нее, когда она спела своего «Мотылька» и поехала на «Интервидение». Я искренне болел, переживал, поддерживал. Мы были на созвоне. Я говорю, рассматривай это как опыт. И она для меня открылась совсем с другой стороны, более крутой. 

В любом дуэте, в любой партнерской работе должна быть химия. Она у нас есть, энергетика у всех есть, энергия определенная. Если кто-то начнет на себя тянуть одеяло и говорить «я знаю так…» Никто не знает секрет успеха. 

Сегодня в нашей студии – премьера песни «Выдыхай».

Между нами есть химия! Стас Ярушин и Настя Кравченко записали песню – интервью-6

Настя Кравченко, певица:
Это прекрасная, мощная вокально песня с хорошим смыслом о любви. Потому что, как ни крути, 95 % песен в этом мире, даже если пытаешься обойти тему любви, все равно о любви – о счастливой, о несчастной, взаимной. 

Смотрите видео.

# Интервью # Настя Кравченко # Музыка # Знаменитости # Звезды

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