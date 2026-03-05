Между нами есть химия! Стас Ярушин и Настя Кравченко записали песню – интервью

Александр Меженный, ведущий: Я понимаю, что Стаса привлекает в Беларуси, – у нас есть хороший трактор, хоккей на высоком уровне. Что еще нужно парню из Челябинска? Но тут появляется Настя, и нас начинают терзать смутные сомнения… Стас, расскажи, как вы познакомились и что это за творческая коллаборация?

Стас Ярушин, актер, телеведущий, певец: Познакомились на одном очень известном творческом проекте. Когда мы сидели в компании, разговаривали, заходит девочка: Настя, певица. Я говорю: Стас, тоже начинающий артист. Стали между собой общаться, и в процессе Настя позвонила, говорит: у друга есть композиция, не хотел бы ты дуэтом спеть? Давай попробуем. Пару аккордиков подкрутить, чтобы более-менее звучало…

Стас Ярушин:

Следил. Мы откровенно разговариваем. То, что она пела для детей, – я от этого не в восторге, конечно. Своеобразная музыка, но она об этом прекрасно знает. Я стал балдеть от нее, когда она спела своего «Мотылька» и поехала на «Интервидение». Я искренне болел, переживал, поддерживал. Мы были на созвоне. Я говорю, рассматривай это как опыт. И она для меня открылась совсем с другой стороны, более крутой.

В любом дуэте, в любой партнерской работе должна быть химия. Она у нас есть, энергетика у всех есть, энергия определенная. Если кто-то начнет на себя тянуть одеяло и говорить «я знаю так…» Никто не знает секрет успеха.