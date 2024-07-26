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Гродненцы стали массово переоформлять автомобили из-за санкций Евросоюза

26 июля 2024 13:52
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Жители Гродно из-за санкций Евросоюза начали массово переоформлять машины. В итоге из-за этого ажиотажная ситуация сложилась в пункте регистрации транспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненцы стали массово переоформлять автомобили из-за санкций Евросоюза-1

На ситуацию оперативно отреагировали в МВД. В МРЭО ГАИ Гродненского облисполкома направлены дополнительные сотрудники. Продлено время его работы. Напомним, по требованию властей Литвы и Польши, в автомобиле, направляющемся в эти страны, обязательно должен находиться его владелец. Это и стало поводом для переоформления машин.

Гродненцы стали массово переоформлять автомобили из-за санкций Евросоюза-4

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
По указанию главы ведомства в настоящее время увеличена продолжительность работы МРЭО. А также внесены необходимые корректировки его деятельности. Несмотря на то, что законодательством определен срок осуществления процедуры регистрации транспорта до 7 дней, нами она проводится в течение суток.

В этой ситуации нашлись и те, кто искусственно нагнетают обстановку и осуществляют информационные вбросы, не соответствующие действительности. Министром внутренних дел дано указание главному управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД установить лица, которые к этому причастны.

# Граница # общество # Виктор Ротченков

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