Её картины дарят счастье. Пообщались с мастером по вышивке лентами

Шелковая флористика или цветочный арт. Таких букетов вы еще не видели. Елена Полякова из Бобруйска. Палитру ей заменяют декоративные ленты. И как фея-крестная творит чудеса.
Шелковая флористика или цветочный арт. Таких букетов вы еще не видели. Елена Полякова из Бобруйска. Палитру ей заменяют декоративные ленты. И как фея-крестная творит чудеса.
Луговые цветы и садовые розы оживают и дарят аромат лета. Любовь к рукоделию передалась от бабушки и мамы. С юности обожала выставки художников. Так и зародилось чувство прекрасного. По образованию – технолог швейного производства и садовник в душе.
Елена Полякова, мастер по вышивке лентами:
Занимаюсь уже около 10 лет, и я считаю, что в моем случае это божий промысел. Была в жизни такая ситуация, что встали два вопроса, кто виноват и что делать. Увидела в интернете, моя приятельница из Калининграда подарила набор. Принт, ленты, с этого все началось. Захватило до такой степени, что остановиться было невозможно. Не мастер-классы, все только своим пониманием, своим умом, своим трудолюбием. Когда я начала заниматься этими картинами, я на природу смотрю совершенно другими глазами. Очень люблю период, когда цветет сирень. А ромашка вообще вне конкурса. Это мой самый любимый цветок.
Подробности в видео.