Её картины дарят счастье. Пообщались с мастером по вышивке лентами

Елена Полякова, мастер по вышивке лентами:

Занимаюсь уже около 10 лет, и я считаю, что в моем случае это божий промысел. Была в жизни такая ситуация, что встали два вопроса, кто виноват и что делать. Увидела в интернете, моя приятельница из Калининграда подарила набор. Принт, ленты, с этого все началось. Захватило до такой степени, что остановиться было невозможно. Не мастер-классы, все только своим пониманием, своим умом, своим трудолюбием. Когда я начала заниматься этими картинами, я на природу смотрю совершенно другими глазами. Очень люблю период, когда цветет сирень. А ромашка вообще вне конкурса. Это мой самый любимый цветок.

Подробности в видео.