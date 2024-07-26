Чем опасен атеросклероз? Узнали у кардиолога о современных методах лечения
Атеросклероз – это хроническое заболевание сосудов, которое характеризуется образованием бляшек на внутренних стенках артерий. Этот процесс может привести к утолщению и ущемлению сосудистого просвета, что снижает приток крови к органам и тканям, что в конечном итоге может привести к серьезным последствиям для здоровья.
Наталья Карась, врач-кардиолог медицинского центра «Мерси»:
Какие обследования нужно пройти для раннего выявления заболевания? Прежде всего ЭКГ, лабораторные исследования с определением холестерина, а также ультразвуковые исследования либо сосудов шеи, либо бедренных артерий. То есть тех бассейнов, где заболевание проявляется ранее всего. Я бы рекомендовала проходить такие тестовые обследования лицам старше 40 лет, а также имеющим неблагоприятную наследственность.
Основными факторами, способствующими развитию атеросклероза, являются высокий уровень холестерина, повышенное давление, курение, сахарный диабет, ожирение и сидячий образ жизни. Постепенно пластинки атеросклероза приводят к образованию тромбов, которые могут блокировать кровоток и вызывать серьезные осложнения, такие как инфаркт миокарда или инсульт.
Наталья Карась:
На начальных стадиях заболевания, когда симптомы минимальны, предлагается консервативная терапия. Прежде всего, изменение образа жизни. Как скучно ни звучала эта фраза, но эти меры позволяют самым действенным образом изменить ситуацию. Систематическое лечение тех хронических заболеваний, особенно артериальной гипертензии, сахарного диабета.
Основой профилактики считается сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от курения. Также важно контролировать уровень холестерина и артериального давления, регулярно проходить медицинские обследования и следить за своим весом.
Наталья Карась:
Процесс может быть развит неравномерно в различных бассейнах. Если мы говорим, что преимущественно поражается сердце, вплоть до острых форм инфаркта миокарда, стенокардия, нарушения ритма, сердечная недостаточность. Если у пациента поражены артерии конечностей, то это, скорее всего, перемежающаяся хромота. Если поражаются сосуды головного мозга, то это головокружения, вплоть до острых форм развития инсультов. Наиболее чувствительны к кислородному голоданию головной мозг и сердце.
Важно помнить, что раннее выявление и своевременное лечение атеросклероза могут значительно снизить риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений и улучшить качество жизни.
Наталья Карась:
Назначается медикаментозная терапия. В первую очередь, статины, несмотря на те предубеждения в обществе, которые существуют. И существуют хирургические методы лечения – удаление атеросклеротической бляшки, установка стентов, операции шунтирования, когда формируются новые пути кровотока в обход суженных участков. Но такие методы предлагаются далеко не всем, а только тем, кто имеет высокий риск развития осложнения.
*На правах рекламы.