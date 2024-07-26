Чем опасен атеросклероз? Узнали у кардиолога о современных методах лечения

Атеросклероз – это хроническое заболевание сосудов, которое характеризуется образованием бляшек на внутренних стенках артерий. Этот процесс может привести к утолщению и ущемлению сосудистого просвета, что снижает приток крови к органам и тканям, что в конечном итоге может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Наталья Карась, врач-кардиолог медицинского центра «Мерси»:

Какие обследования нужно пройти для раннего выявления заболевания? Прежде всего ЭКГ, лабораторные исследования с определением холестерина, а также ультразвуковые исследования либо сосудов шеи, либо бедренных артерий. То есть тех бассейнов, где заболевание проявляется ранее всего. Я бы рекомендовала проходить такие тестовые обследования лицам старше 40 лет, а также имеющим неблагоприятную наследственность.

Основными факторами, способствующими развитию атеросклероза, являются высокий уровень холестерина, повышенное давление, курение, сахарный диабет, ожирение и сидячий образ жизни. Постепенно пластинки атеросклероза приводят к образованию тромбов, которые могут блокировать кровоток и вызывать серьезные осложнения, такие как инфаркт миокарда или инсульт.

Наталья Карась:

На начальных стадиях заболевания, когда симптомы минимальны, предлагается консервативная терапия. Прежде всего, изменение образа жизни. Как скучно ни звучала эта фраза, но эти меры позволяют самым действенным образом изменить ситуацию. Систематическое лечение тех хронических заболеваний, особенно артериальной гипертензии, сахарного диабета.