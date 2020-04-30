Лошади, которым доверяют «трусливых пионеров». Табунщик с Северного Кавказа переехал в Беларусь и открыл конюшню

Новости Беларуси. Белорусская ферма для кабардинских лошадей.

Потомственный табунщик из Северного Кавказа семь лет назад переехал в Беларусь и превратил заброшенный телятник в конюшню, а территорию вокруг – в уголок живой природы: лошади под характер посетителя и козлята, которым день отроду встречают гостей. О белорусском гостеприимстве с кавказским колоритом расскажет Кристина Протосовицкая.

Аляска, следующий Осман, третья – Басма.

С литовской, арабской и белорусской кровью (это по отцу, а мать кабардинка). Горной породы, крепкие и выносливые. Для Хасанби Кармова не составляет труда вспомнить даже прадедов и прабабушек лошадей. Потомственный табунщик и дипломированный коневод четверть века назад безоговорочно влюбился в Беларусь.

Хасанби Кармов, фермер:

Я приехал из России, с Северного Кавказа (точнее, республика Кабардино-Балкария), я оттуда родом. Моя привязанность к лошадям идет от отца, от дедушки. Я приезжал сюда часто в командировки, и мне очень понравилось в Беларуси, в Бресте особенно. Эта вся атмосфера, чистота в городах, порядок. Это послужило тому, что я здесь остался жить.

В 90-е Хасанби Кармов переправлял советских лошадей в Европу, параллельно развивал местные спортивные конные школы.

А семь лет назад благодаря указу, который позволил приобрести неиспользуемое колхозное имущество, обосновался под Кобрином.

Хасанби Кармов:

Это была колхозная ферма. Здесь в старые времена держали телят, потом держали лошадей, конюшня. Все время тут животные были. Но, к сожалению, с развалом Союза отпала необходимость в таком поголовье, содержать такое большое количество лошадей.

Хасанби привел в порядок заброшенные помещения, приобрел первых лошадей – Сирену и Фокса – и взялся за дело. Барашки, козочки, птицы, мяукающие и гавкающие обитатели. А ядро большой животной семьи – лошади.

Хасанби Кармов:

Какой плохой, уставший бы ни был, все равно с ними в спокойное, умиротворенное состояние приходишь.

Успокоиться вдалеке от суеты и забыть о бытовых проблемах – за этим к Хасанби и его семье стали приезжать все больше людей из разных городов и даже стран. Сегодня это место – что-то среднее между фермой, агроусадьбой и спортивной школой.

Хасанби Кармов:

К нам приезжают люди отдыхающие. Туристы. Люди, желающие найти в наше время непростое отдушину.

В последнее время поток посетителей увеличился в разы. Каждому лошадь здесь подберут по темпераменту.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Хитрый Фокс кличку получил за окрас, а вовсе не за характер. Спокойный и уравновешенный – ему доверяют «трусливых пионеров». Несколько минут в седле, и страх отступает.

Один из самых первых – Хасанби обучил Фокса для работы с больным ребенком. С тех пор мальчик с мамой регулярно приезжает, ребенку становится легче. И таких историй, когда лошади улучшили чью-то жизнь, Диана – дочь Хасанби – может рассказать немало. Здесь она и врач, и экскурсовод, и сопровождающий, и директор по развитию. Девушка отучилась на ветеринара и вернулась на семейную ферму по распределению.

Диана Кармова, ветеринар:

К каждому животному нужно найти свой подход, нужно и зафиксировать, и исследовать. Это не так, как человек – он не скажет нам ничего, мы должны все чувствовать и быть очень внимательными.

А вот сын Алим увлечен спортом – отец обучает его джигитовке. В семейном деле они вместе, друг за друга. Покормить, почистить, заготовить сено, а еще найти общий язык – каждая лошадь со своим нравом.

Хасанби Кармов:

Кто-то вреднее, кто-то добрее, кто-то жаднее, покушать любит. А ты что любишь? Так же, как и люди.

Через месяц в многодетной семье лошадей ждут прибавление – у Асаны появится жеребенок. Все готовятся к этому долгожданному моменту.

Хасанби Кармов:

Я объявляю сразу конкурс, как назвать, и всей семьей и друзья, знакомые – все принимают участие. Потом я из них выбираю, какое подходит.

Не вспомнить про гаджеты, проблемы и невзгоды – отвлечься и забыть обо всем. Вас встретит и проводит ласковая собачонка Линда, прокатит верхом своенравная Сирена, а на прощание умилит маленький козленок, которому всего сутки отроду.