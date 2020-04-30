«Есть всё необходимое, чтобы пациент выздоравливал». Аппараты ИВЛ и УЗИ пополнили арсенал 6-й больницы Минска

Новости Беларуси. Подведомственные предприятия Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси передали 6-й столичной больнице медицинское оборудование экспертного класса. ИВЛ пополнит парк реанимационного отделения, а УЗИ установят в роддоме. Корреспонденты СТВ не упустили возможности узнать о ситуации в клинике, которая перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом.

На проходной клиники сегодня рекомендуют соблюдать элементарные правила эпидбезопасности. В целом на территории больницы жизнь идет своим чередом. Разве что общение пациентов с родственниками перешло в невербальный формат – через окошко.







Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:

В больнице на сегодня находятся более 500 человек с инфекцией, есть, безусловно, тяжелые пациенты, находящиеся в отделении интенсивной терапии, реанимации. С кадрами проблем нет. Есть тоже случаи инфицирования среди персонала, но все вопросы решаются. Мы обеспечены и лекарственными препаратами в полном объеме, средствами индивидуальной защиты. Практически все необходимое для того, чтобы пациент выздоравливал, есть. И все силы, которые мы прикладываем, направлены на борьбу за жизнь каждого человека.

Несмотря на то, что вирус новый, врачи уверено идут к своей цели – отсюда уже выписали домой с выздоровлением более 60 человек. А ведь всего несколько недель назад именно это учреждение здравоохранения Минска одно из первых в стране перепрофилировало свои отделения под прием пациентов с диагнозом COVID-19.

1 600 сотрудников клиники оказывают помощь тем, кому сегодня она особенно нужна.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Время добрых дел. Оборудование, средства защиты для тех, кто находится на передовой. Важны даже просто слова поддержки.

Медиков, которые в прямом смысле на передовой, поддержать словом и делом 30 апреля пришли и представители подведомственных предприятий Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси.

Игорь Авдеев, директор Национального центра обмена трафиком:

Люди должны помогать друг другу. Шестая больница почему была выбрана для оказания помощи? Это одно из первых медицинских учреждений, которое, как пограничники, встретило беду и не допустило определенного всплеска в начальный период, когда уже бушевало везде, у нас довольно поступательно эти все моменты происходят.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Я хочу сказать от имени Министерства здравоохранения слова искренней благодарности за активную жизненную позицию и помощь, которую оказали предприятия, подведомственные Оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь, данной прекрасной клинике.





В дар клинике привезли медицинское оборудование экспертного класса. ИВЛ пополнит парк реанимационного отделения. Это уже пятый по счету аппарат, переданный бизнесом. Пока, отмечают, к счастью, это резерв клиники. А вот ультразвуковой сканер уже подключат в работу в роддоме, где помощь оказывают беременным и молодым мамам.