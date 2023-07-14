Мезенцев на «Славянском базаре»: в форматах Союзного государства мы сегодня чествуем Игоря Лученка

Новости Беларуси. Продолжаем пристально следить за событиями 32-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул на церемонии открытия форума Президент, его главная миссия – созидать мир. И это сегодня, 14 июля, ярко демонстрируют десятки праздничных площадок, которыми наполнена фестивальная столица Беларуси.

Алеся Иванова, корреспондент: Яркие события фестиваля в самом разгаре. Уже в 18:00 состоится жеребьевка Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». Мы узнаем последовательность, в которой будут выступать конкурсанты. А в 20:30 в Летнем амфитеатре выступят звезды Беларуси и России. В эти дни на фестивальных площадках ярко звучит и тема двусторонних отношений. Сегодня стартовали мероприятия Дней Союзного государства.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Сегодня мы открываем Дни Союзного государства еще одним концертом. Мы хотим, чтобы он подхватил традицию главного гала-концерта «Славянского базара», который вчера открывал Александр Григорьевич Лукашенко. И для нас всех это было особо знаково: для гостей, для тех, кто приехал в Витебск. За эмоциями, за пониманием единства наших подходов и позиций, нашей духовной славянской традиции. И значимо, что вчера под сводами Летнего амфитеатра прозвучали слова приветствия Президента России Владимира Владимировича Путина. И вы слышали, что глава российского государства обозначил, что в форматах Союзного государства мы сегодня чествуем удивительного мастера Игоря Лученка. Ему посвящаем этот концерт и посвящаем не только именно этому маэстро, но и белорусской земле.