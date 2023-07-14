«Есть вопросы с ассортиментом в магазине». Наталья Кочанова посетила деревню Чуденичи Логойского района
Новости Беларуси. В перспективных сельских населенных пунктах должны быть все условия для жизни. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики в деревне Чуденичи Логойского района, где Наталья Кочанова ознакомились с работой объектов социальной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее визит был достаточно неожиданным для работников местного детского сада, где полным ходом готовятся к началу нового учебного года: силами сотрудников ведется косметический ремонт снаружи и внутри здания. В планах – обновить и пешеходную дорожку.
На универсальность педагогов обратила внимание спикер верхней палаты парламента: им по плечу не только качественно организовать воспитательный процесс, но и быть полезными в благоустройстве. Делились жители с Натальей Кочановой и наболевшими вопросами. Один из них – транспортный. Сельчанам не всегда удобно добираться до более крупных населенных пунктов, в том числе и за покупками. Ассортимент местного магазина оставляет желать лучшего.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Есть вопросы с водоснабжением, с ремонтом жилфонда, есть вопросы с ассортиментом в магазине, чего не должно быть. У нас сегодня предприятия выпускают такую продукцию. Мы думаем, как ее поставить на экспорт, куда, чтобы наша продукция была востребована. А не можем наполнить свои магазины для своих людей. Конечно, это плохо. Не должны люди из этой деревни ездить за продуктами в Логойск или Минск. Или за какими-то сопутствующими товарами. Конечно, ассортимент должен быть достойный. Поэтому те вопросы, которые мы увидели, обязательно возьмем их на контроль, обсудим их решение с местными органами власти.
Председатель Совета Республики отметила, что местные органы власти не должны оставаться в стороне существующих вопросов. Им нужно активнее работать с людьми, чтобы сообща поднять на более высокую планку уровень жизни в глубинке.