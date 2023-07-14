«Есть вопросы с ассортиментом в магазине». Наталья Кочанова посетила деревню Чуденичи Логойского района

Новости Беларуси. В перспективных сельских населенных пунктах должны быть все условия для жизни. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики в деревне Чуденичи Логойского района, где Наталья Кочанова ознакомились с работой объектов социальной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее визит был достаточно неожиданным для работников местного детского сада, где полным ходом готовятся к началу нового учебного года: силами сотрудников ведется косметический ремонт снаружи и внутри здания. В планах – обновить и пешеходную дорожку.

На универсальность педагогов обратила внимание спикер верхней палаты парламента: им по плечу не только качественно организовать воспитательный процесс, но и быть полезными в благоустройстве. Делились жители с Натальей Кочановой и наболевшими вопросами. Один из них – транспортный. Сельчанам не всегда удобно добираться до более крупных населенных пунктов, в том числе и за покупками. Ассортимент местного магазина оставляет желать лучшего.