Шерхан Арыстан о Гран-при конкурса «Витебск»: я хотел всех удивить своим голосом

Новости Беларуси. Продолжаем пристально следить за событиями 32-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул на церемонии открытия форума Президент, его главная миссия – созидать мир. И это сегодня, 14 июля, ярко демонстрируют десятки праздничных площадок, которыми наполнена фестивальная столица Беларуси. В Витебске работает съемочная группа СТВ. На прямой связи со студией наш корреспондент Алеся Иванова.

Алеся Иванова, корреспондент:

Практически каждый квадратный метр Витебска окутан особой праздничной атмосферой. Действительно, во время «Славянского базара» город живет от рассвета до рассвета – каждый час гостей удивляют различные творческие коллективы, музыканты, художники. Причем не только из Беларуси.

Алеся Иванова:

Лауреатами второй премии стали конкурсантки из России и Армении Яна Тен и Анаит Галстян. Третье место разделили исполнительницы из Кыргызстана и Узбекистана. К слову, на торжественной церемонии были вручены и несколько специальных наград. Премию имени Игоря Лученка получила конкурсантка из Молдовы. А исполнительницы София Рустамова и Яна Тен были удостоены специальных призов Парламентского собрания союза Беларуси и России. Напомним, что Гран-при международного детского музыкального конкурса получил юный певец из Казахстана Шерхан Арыстан. Почетную награду ему вручил Президент Беларуси 13 июля на торжественной церемонии открытия «Славянского базара». Мы воспользовались случаем и пообщались с абсолютным победителем. В Беларуси на фестивале он впервые, но получать столь высокие награды исполнителю не привыкать.

Шерхан Арыстан, обладатель Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск»(Казахстан):

В международном много я участвовал. Это мой не первый конкурс. Я хотел всех удивить своим голосом. Мы песню выбирали с руководителем. Очень долго выбирали. И на казахском языке мы хотели выбрать смешительную песню.

Vika, участница XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск»:

Я постаралась представить себя максимально. В общем, конкурс и фестиваль прекрасный. И впечатления у меня очень волнующие.

Каждому конкурсанту были вручены подарки от Детского фонда ООН. К слову, международная организация подготовила для самых маленьких гостей фестиваля интерактивные площадки с конкурсами и аниматорами. Они работают как раз недалеко от Пушкинского моста. Нам удалось пообщаться с координатором проекта.

Гулялек Солтанова, старший координатор информационной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси:

Сегодня мы представили три зоны ЮНИСЕФ. И на протяжении всей недели будут работать эти три зоны. Первая зона посвящена проекту «Семья каждому ребенку», в Витебской области ведем этот проект, хотим, чтобы каждый ребенок из интернатного учреждения вернулся в свою семью или нашел новую. Здесь у нас есть возможность фандрейзинга, помочь, поддержать эту программу. Вторая зона у нас посвящена зоне детской и подростковой. Здесь у нас каждый день проводятся лекции, мероприятия, где родители, молодые люди могут узнать о многих аспектах родительства, подросткового возраста. И многое другое. И третья зона у нас – мы хотели здесь показать, как ЮНИСЕФ и партнеры поддерживают детей в чрезвычайных ситуациях.