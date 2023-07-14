«Всё открыто нараспашку». Белорус рассказал, что творилось в его общежитии в лихие девяностые
Это коммунальная квартира. Сразу вспоминается песня группы «Дюна» из девяностых и их клип, где очень ярко и живо показаны жизнь в коммуналках и отношения между людьми. Соседи дружелюбны и гостеприимны. Порой так хочется перенестись в такую жизнь хотя бы на денек. О том, как изменились современные общежития, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Современные студенты, снимающие сообща квартиру или комнату, даже не представляют ужасов коммунального быта прошлых лет. Когда соседи шпионили друг за другом, выясняли, кто нажег электричество. Когда у тебя просто могли украсть еду из холодильника. В общем, подслушивали ваши разговоры по телефону и подглядывали в замочную скважину.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Виталий, вопрос к вам. Скажите, негативные были, какие-то неприятные моменты?
Виталий Варлыга, вырос в общежитии:
Очень много я страдал от того, что много вторгалось людей в мою личную жизнь.
Наталья Надольская:
Каким образом?
Михаил Свито:
Что они хотели?
Виталий Варлыга:
Было большое общежитие. Я любил иногда уроки делать. Иногда люди заходили. У нас был сломан замок один раз. Смотрю, образно, все открыто нараспашку – любой мог зайти, посмотреть, что я там делаю. Один раз был такой момент – мама выгоняла человека, который пришел на меня посмотреть, как я уроки делаю.
Михаил Свито:
Что он делал плохого? Просто же пришел посмотреть или он вам мешал чем-то?
Виталий Варлыга:
Нет, пришел, с интересом смотрел. Не знаю, я понравился ему или что, наверное.
Михаил Свито:
Сбивал вашу сосредоточенность он просто.
Виталий Варлыга:
Может, в молодости выглядел красиво, не знаю, на данном этапе. Пришел и посмотрел. Возможно, выглядел красиво или молодой, или просто девяностые годы были.
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