«Всё открыто нараспашку». Белорус рассказал, что творилось в его общежитии в лихие девяностые

Это коммунальная квартира. Сразу вспоминается песня группы «Дюна» из девяностых и их клип, где очень ярко и живо показаны жизнь в коммуналках и отношения между людьми. Соседи дружелюбны и гостеприимны. Порой так хочется перенестись в такую жизнь хотя бы на денек. О том, как изменились современные общежития, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Современные студенты, снимающие сообща квартиру или комнату, даже не представляют ужасов коммунального быта прошлых лет. Когда соседи шпионили друг за другом, выясняли, кто нажег электричество. Когда у тебя просто могли украсть еду из холодильника. В общем, подслушивали ваши разговоры по телефону и подглядывали в замочную скважину. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Виталий, вопрос к вам. Скажите, негативные были, какие-то неприятные моменты?