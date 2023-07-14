«Я очень соскучилась». Мама Романа Протасевича поделилась эмоциями после возвращения

Новости Беларуси. Долгожданное возвращение на родину. Мама экс-редактора экстремистского Telegram-канала Романа Протасевича вернулась в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она весной обратилась в комиссию по возвращению беглых белорусов. Выяснилось, что дорога домой открыта. Наталья Протасевич оказалась не причастна к каким-либо преступлениям или правонарушениям на территории нашей страны. Встреча с сыном и родными состоялась спустя почти долгих три года разлуки.

Наталья Протасевич, мама Романа Протасевича:

Вернулась, конечно, с огромным удовольствием, с огромным… Эмоций было море, потому что я очень соскучилась по своим детям. Я очень соскучилась по своим родителям. Но уже, к сожалению, только мама осталась, папы не стало в апреле. Очень соскучилась по Минску и в целом по стране. Это самое главное в жизни, когда ты имеешь возможность обнять своих детей, обнять свою маму. Когда ты имеешь возможность выйти на улицу, слышать родную речь. Наталья Протасевич уже устроилась на работу в Беларуси, а ее сын пока находится в поиске. Новость о том, что Романа исключили из списка террористов, стала поводом для воскресшей надежды на новую жизнь.

Роман Протасевич, экс-редактор экстремистского ресурса:

Стараюсь налаживать как-то собственную жизнь. Занялся собой немного. Буквально вчера точно так же, как и все, из СМИ узнал, что меня исключили из списков террористов. Это означает, что я уже сейчас наконец-то могу искать какую-то работу, уже более конкретно думать о будущем. Хочу немного подправить здоровье и продолжать жить. А там уже как дальше будет.