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«Я очень соскучилась». Мама Романа Протасевича поделилась эмоциями после возвращения

14 июля 2023 13:40
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Новости Беларуси. Долгожданное возвращение на родину. Мама экс-редактора экстремистского Telegram-канала Романа Протасевича вернулась в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она весной обратилась в комиссию по возвращению беглых белорусов.

Выяснилось, что дорога домой открыта. Наталья Протасевич оказалась не причастна к каким-либо преступлениям или правонарушениям на территории нашей страны. Встреча с сыном и родными состоялась спустя почти долгих три года разлуки.

«Я очень соскучилась». Мама Романа Протасевича поделилась эмоциями после возвращения-1

Наталья Протасевич, мама Романа Протасевича:
Вернулась, конечно, с огромным удовольствием, с огромным… Эмоций было море, потому что я очень соскучилась по своим детям. Я очень соскучилась по своим родителям. Но уже, к сожалению, только мама осталась, папы не стало в апреле. Очень соскучилась по Минску и в целом по стране. Это самое главное в жизни, когда ты имеешь возможность обнять своих детей, обнять свою маму. Когда ты имеешь возможность выйти на улицу, слышать родную речь.

Наталья Протасевич уже устроилась на работу в Беларуси, а ее сын пока находится в поиске. Новость о том, что Романа исключили из списка террористов, стала поводом для воскресшей надежды на новую жизнь.

«Я очень соскучилась». Мама Романа Протасевича поделилась эмоциями после возвращения-4

Роман Протасевич, экс-редактор экстремистского ресурса:
Стараюсь налаживать как-то собственную жизнь. Занялся собой немного. Буквально вчера точно так же, как и все, из СМИ узнал, что меня исключили из списков террористов. Это означает, что я уже сейчас наконец-то могу искать какую-то работу, уже более конкретно думать о будущем. Хочу немного подправить здоровье и продолжать жить. А там уже как дальше будет.

«Я очень соскучилась». Мама Романа Протасевича поделилась эмоциями после возвращения-7

Полное интервью с Романом Протасевичем и его мамой смотрите в наших вечерних выпусках.

# Интервью # общество # Роман Протасевич # Наталья Протасевич # Фотофакт

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