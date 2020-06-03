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Как купить автомобиль, чтобы вас не обманули? Рассказывает юрист

03 июня 2020 07:55
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Автомобиль уже давно перестал быть роскошью и является лишь средством для передвижения. Сменить одного «железного коня» на другого – процедура несложная. Купить авто – значит заключить договор купли-продажи с его владельцем.

Александр Костюкевич, юрист:
Он составляется в трех экземплярах: один экземпляр – продавцу, другой – покупателю и третий остается в подразделениях ГАИ. Этот договор можно заключить, если машина снята с учета. Сама регистрация договоров безвозмездная.

Как купить автомобиль, чтобы вас не обманули? Рассказывает юрист-1

В договоре указывайте сумму в белорусских рублях. Расчеты в иностранной валюте между резидентами нашей страны запрещены.

Александр Костюкевич:
В противном случае нас могут привлечь к административной ответственности по статье 11.1 КоАП, там очень серьезные санкции: на физическое лицо до 100 базовых с конфискацией валютной выручки либо без конфискации.

Как купить автомобиль, чтобы вас не обманули? Рассказывает юрист-4

Игнорируйте просьбу продавца занизить в договоре стоимость авто. Так вы обезопасите себя на случай потенциального расторжения договора и вернете свои деньги в полном объеме. И всегда сохраняйте платежные документы: ведь за продажу двух и более авто за один календарный год придется отчитаться в налоговой.

Александр Костюкевич:
Если мы покупаем автомобиль за границей, там все просто. Если это дальнее зарубежье, мы должны заплатить таможенные пошлины в зависимости от объема двигателя, от возраста транспортного средства и утилизационный сбор, который на сегодняшний момент, если машина до трех лет для физических лиц составляет 544 рубля, если старше трех лет – 816 рублей.

Как купить автомобиль, чтобы вас не обманули? Рассказывает юрист-7

Покупка авто – событие радостное. Однако, спустя время, может выясниться, что еще до сделки продавец заложил автомобиль банку.

Александр Костюкевич:
Если мы приобретем транспортное средство, находящееся в залоге у белорусского банка или у другой организации, то право залога не прекращается, даже если мы не знали и не могли знать об этом. Соответственно, если продавец перестанет исполнять обязательства, то эта организация может обратить взыскание на это заложенное транспортное средство.

Как купить автомобиль, чтобы вас не обманули? Рассказывает юрист-10

Чтобы не стать заложником подобной ситуации, до покупки стоит изучить реестр движимого имущества

Александр Костюкевич:
Физическое лицо при уплате услуг 16 рублей 80 копеек имеет право три раза запросить по VIN-коду: находится имущество в залоге или нет.

Как купить автомобиль, чтобы вас не обманули? Рассказывает юрист-13

Будьте внимательны и осторожны, пренебрежение самым маленьким нюансом может испортить даже самую выгодную сделку.

# Права человека # общество # Александр Костюкевич # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # общество

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