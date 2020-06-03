Как купить автомобиль, чтобы вас не обманули? Рассказывает юрист

Автомобиль уже давно перестал быть роскошью и является лишь средством для передвижения. Сменить одного «железного коня» на другого – процедура несложная. Купить авто – значит заключить договор купли-продажи с его владельцем. Александр Костюкевич, юрист:

Он составляется в трех экземплярах: один экземпляр – продавцу, другой – покупателю и третий остается в подразделениях ГАИ. Этот договор можно заключить, если машина снята с учета. Сама регистрация договоров безвозмездная.

В договоре указывайте сумму в белорусских рублях. Расчеты в иностранной валюте между резидентами нашей страны запрещены. Александр Костюкевич:

В противном случае нас могут привлечь к административной ответственности по статье 11.1 КоАП, там очень серьезные санкции: на физическое лицо до 100 базовых с конфискацией валютной выручки либо без конфискации.

Игнорируйте просьбу продавца занизить в договоре стоимость авто. Так вы обезопасите себя на случай потенциального расторжения договора и вернете свои деньги в полном объеме. И всегда сохраняйте платежные документы: ведь за продажу двух и более авто за один календарный год придется отчитаться в налоговой. Александр Костюкевич:

Если мы покупаем автомобиль за границей, там все просто. Если это дальнее зарубежье, мы должны заплатить таможенные пошлины в зависимости от объема двигателя, от возраста транспортного средства и утилизационный сбор, который на сегодняшний момент, если машина до трех лет для физических лиц составляет 544 рубля, если старше трех лет – 816 рублей.

Покупка авто – событие радостное. Однако, спустя время, может выясниться, что еще до сделки продавец заложил автомобиль банку. Александр Костюкевич:

Если мы приобретем транспортное средство, находящееся в залоге у белорусского банка или у другой организации, то право залога не прекращается, даже если мы не знали и не могли знать об этом. Соответственно, если продавец перестанет исполнять обязательства, то эта организация может обратить взыскание на это заложенное транспортное средство.

Чтобы не стать заложником подобной ситуации, до покупки стоит изучить реестр движимого имущества Александр Костюкевич:

Физическое лицо при уплате услуг 16 рублей 80 копеек имеет право три раза запросить по VIN-коду: находится имущество в залоге или нет.