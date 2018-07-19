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Белгидромет сделал прогноз на июль: В начале следующей недели дождей станет меньше

19 июля 2018 11:00
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Новости Беларуси. Брест вновь бьет все рекорды по количеству выпавших осадков в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Белгидромет сделал прогноз на июль: В начале следующей недели дождей станет меньше-1

В нашей стране уже четыре дня объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждают о нем синоптики и сегодня, 19 июля: прогнозируют град, сильные ливни и ветер до 20 м/с. И лишь по ночам стихия будет немного ослабевать.

Белгидромет сделал прогноз на июль: В начале следующей недели дождей станет меньше-4

Наталья Клевец, начальник сектора гидрометеорологических прогнозов Белгидромета:
В начале следующей недели на западе страны дождей станет меньше. В то же время в центральных и восточных регионах страны сохранится неустойчивая, с кратковременными дождями погода.

В последнее время наблюдаем, что средняя температура растет, и количество осадков тоже увеличивается.

В столь дождливом лете синоптики винят малоподвижный южный циклон. Именно с ним традиционно связан характер осадков летом и зимой. Что же касается теплых солнечных дней, то их не стоит ждать раньше последней недели июля.

Что случилось с климатом в Беларуси?

# Погода в Беларуси # общество # Наталья Клевец # Фотофакт

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