Белгидромет сделал прогноз на июль: В начале следующей недели дождей станет меньше

Новости Беларуси. Брест вновь бьет все рекорды по количеству выпавших осадков в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране уже четыре дня объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждают о нем синоптики и сегодня, 19 июля: прогнозируют град, сильные ливни и ветер до 20 м/с. И лишь по ночам стихия будет немного ослабевать.

Наталья Клевец, начальник сектора гидрометеорологических прогнозов Белгидромета:

В начале следующей недели на западе страны дождей станет меньше. В то же время в центральных и восточных регионах страны сохранится неустойчивая, с кратковременными дождями погода.

В последнее время наблюдаем, что средняя температура растет, и количество осадков тоже увеличивается.

В столь дождливом лете синоптики винят малоподвижный южный циклон. Именно с ним традиционно связан характер осадков летом и зимой. Что же касается теплых солнечных дней, то их не стоит ждать раньше последней недели июля.