Место работы определит министр. Пиневич назвал условия, при которых врачи-взяточники смогут дальше оказывать медпомощь

Новости Беларуси. Прямые поставки лекарств и контроль за ценами, исправность техники в регионах и недопустимость коррупции в здравоохранении. Эти темы обсудили 18 апреля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Случай должен стать поучительным для Минздрава и не только. Контроль за добросовестностью и законностью в медицинской сфере – за Генеральной прокуратурой. Ведомство обещает проверить дельцов, которые хотят нажиться на здоровье белорусов. Что касается задержанных ортопедов, то предложения об их дальнейшей профессиональной карьере Президенту внес министр здравоохранения.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Есть возможность для министра, для меня в том числе, обратиться напрямую к главе государства, что я и сделал, с объяснением причины, с просьбой войти с предложением об изменении меры пресечения данных специалистов с дальнейшим рассмотрением их судьбы с целью того, чтобы они могли продолжать работать на собственном месте.

После моей просьбы Президентом было дано поручение, и я с каждым из этих специалистов задержанных беседовал. Есть несколько условий, при которых возможно рассмотрение моей просьбы положительно. Это прежде всего признание вины, что сейчас и осуществляется, возмещение ущерба в кратном размере. И третье условие – определение места работы, которое я как министр определю этим специалистам, где они будут оказывать медицинскую помощь, согласно своей квалификации.