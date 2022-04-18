Для коллективного иммунитета нужно привить 60% населения. Сколько уже вакцинировано?

Новости Беларуси. Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 58 % населения. Заболеваемость снижается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тем не менее прививочная кампания продолжается. Это необходимо для формирования коллективной защиты. По-прежнему привиться можно в поликлиниках, а также в медпунктах метро, торговых центров. Проводится и выездная вакцинация на предприятиях. Для этого подбирают удобное для сотрудников время. Чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо привить 60 % населения. Этот же показатель должен быть достигнут на каждом предприятии.

Алеся Пастушенко, заведующая отделением 1-й центральной районной клинической поликлиники:

В трудовых коллективах, в организациях Минска достаточно удобное действо. В первую очередь именно для организаций, так как врач, медицинская сестра приезжают в саму организацию, здесь нет очередей, нет контакта пациентов с пациентами, которые обратились за медицинской помощью в поликлинику. Но качество помощи от этого не страдает. То есть пациент перед прививкой получает полный спектр осмотра.