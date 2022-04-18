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Для коллективного иммунитета нужно привить 60% населения. Сколько уже вакцинировано?

18 апреля 2022 14:34
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Новости Беларуси. Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 58 % населения. Заболеваемость снижается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Для коллективного иммунитета нужно привить 60% населения. Сколько уже вакцинировано?-1

Тем не менее прививочная кампания продолжается. Это необходимо для формирования коллективной защиты. По-прежнему привиться можно в поликлиниках, а также в медпунктах метро, торговых центров. Проводится и выездная вакцинация на предприятиях. Для этого подбирают удобное для сотрудников время. Чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо привить 60 % населения. Этот же показатель должен быть достигнут на каждом предприятии.  

Для коллективного иммунитета нужно привить 60% населения. Сколько уже вакцинировано?-4

Алеся Пастушенко, заведующая отделением 1-й центральной районной клинической поликлиники:
В трудовых коллективах, в организациях Минска достаточно удобное действо. В первую очередь именно для организаций, так как врач, медицинская сестра приезжают в саму организацию, здесь нет очередей, нет контакта пациентов с пациентами, которые обратились за медицинской помощью в поликлинику. Но качество помощи от этого не страдает. То есть пациент перед прививкой получает полный спектр осмотра.  

Для коллективного иммунитета нужно привить 60% населения. Сколько уже вакцинировано?-7

Врачи по-прежнему рекомендуют соблюдать меры безопасности: в местах скопления людей носить маски, соблюдать дистанцию.  

# Вакцинация # общество # Алеся Пастушенко # Фотофакт

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