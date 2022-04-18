«Каждый собирал по крупицам». Героические страницы истории Беларуси обсудили в Московском районе Минска

Новости Беларуси. Тема героизма народа в годы Великой Отечественной войны, странички из истории предприятий, а также роль семьи в развитии общества. Эти и другие темы обсуждали во время форума Координационного совета общественных объединений и политических партий Московского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нем приняли участие представители Белорусского союза женщин, профсоюзов и молодежь. Подвели и итоги работы района в направлении военно-патриотического воспитания, социального и экономического развития.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:

Здесь особенно хотелось бы отметить Белорусский республиканский союз молодежи. Они у нас очень интерактивные, всегда постоянно в Telegram-канале мы видим, насколько освещаются все их мероприятия, насколько внимательно подходят к такому значимому событию, особенно сейчас, накануне Дня Победы. Работают с ветеранами.

Константин Андрусевич, первый секретарь комитета БРСМ Московского района:

В рамках патриотического воспитания мы предложили каждому из учащихся нашего района снять небольшой видеоролик и рассказать о своем предке, о своих бабушках, прабабушках. Учащиеся знакомятся с историей своей семьи непосредственно через своих близких. Этот вопрос актуален и интересен, было заявлено порядка 90 работ. Всего учащихся, которые приняли участие в нашем форуме, было более 120 человек из 18 учреждений образования. И каждый по крупицам собирал свою историю и ее презентовал.