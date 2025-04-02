Мифы и стереотипы об аутизме – советы от педагога для родителей особенных детей

2 апреля – Всемирный день информирования об аутизме. Это событие призвано повысить осведомленность общества о расстройствах аутистического спектра и поддержать людей с аутизмом и их семьи. Какие мифы и стереотипы существуют вокруг этого заболевания? Какая поддержка существует? Об этом и не только поговорили с гостями.

Наталья Мацкевич, учитель по классу аккордеона Чистинской детской школы искусств:

Ваня для меня – уникальный и ученик, и человек, и личность, потому что до этого у меня не было в практике таких учеников с диагнозом «аутизм». Когда пришла мама, она сразу обозначила, что у Вани диагноз «аутизм». Я долгое время не могла понять слово «особенный». Что значит особенный? А особенный, как оказалось, это его талант, его способности, его желание колоссально заниматься музыкой. Я начала применять новые методы в моей практике. На начальном этапе – метод наглядности, главное – учение, но никто не отменял игру. Мы применяли музыкально-дидактические игры. Когда Ваня пришел в 9 лет, он говорил всего 10-12 слов, для меня было важно начать развивать его технические навыки, беглость пальцев. Ваня не шел ни по какой специальной программе, он шел даже по завышенным требованиям, которые мы применяем к одаренным детям.

Большая сложность для родителей, когда говорят, что у ребенка есть своя особенность. Чем быстрее выявишь диагноз, тем быстрее начинается коррекция, развитие. Главный совет – не замыкаться дома, не замыкаться в четырех стенах, заниматься в современных домах культуры.