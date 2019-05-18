Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. Как прогнозируют синоптики, с погодой проблем не будет. Атмосферный фронт, который принёс дожди, сместится, рассказали в программе «Плюс-минус» .

На большей части Беларуси погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Так что в начале недели ожидается преимущественно без осадков, лишь по юго-западу пройдут кратковременные дожди.

Александра Шевелева, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Начиная со вторника, погодные условия в Беларуси будет определять тёплая влажная воздушная масса и атмосферные фронты, которые будут смещаться на территорию нашей страны с юга Европы. На большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха в ночные часы составит от +9 до +16, днём температурный фон будет находиться в пределах от +16 до +23. Местами воздух будет прогреваться до +24 +26.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

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