Предпочитают Египет, но добрались и до Мадагаскара: где отдыхают белорусы

Новости Беларуси. Не за горами сезон отпусков. Предприимчивые белорусы ещё зимой позаботились о раннем бронировании. Уже который год лидер продаж на отечественном туристическом рынке – Египет, рассказали в программе «Плюс-минус».

И, по оценкам экспертов, в этом году ситуация не изменится.

Дмитрий Макаров, менеджер по туризму:

Наиболее популярными для белорусов являются Турция, Болгария, Тунис, Египет. Это самый низкий ценовой диапазон, путёвки начинаются примерно от 1 000 рублей. Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю Впервые в список раскупаемых попала Албания.