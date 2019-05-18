В Москве +19, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 мая

В Париже синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Столбик термометра покажет +19. В Вене в начале недели – комфортная погода: + 23 и ясно. Чего не скажешь про Рим . Здесь +18, дождь и гроза. На три градуса теплее в Мадриде .

В Софии столбик термометра покажет +23. На один пункт теплее в Анкаре . Ясно и без осадков. Порадует климатический расклад в Афинах : +28.

В Прибалтике на неделе обещают переменную облачность, но без дождей. В Риге будет +24. В Вильнюсе на градус теплее. Такой же температурный расклад в Киеве, но с поправкой на солнце.

Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Небо над Польшей затянет. В Варшаве передают дожди, грозу и +24. В начале недели в Москве обещают +21.