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«В этот день у воды появлялась чудодейственная сила». Народные приметы на неделю с 20 по 26 мая

18 мая 2019 17:05
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20 мая – Купальница. Приметы уверяют: в этот день у воды появлялась особая чудодейственная сила, рассказали в программе «Плюс-минус».

«В этот день у воды появлялась чудодейственная сила». Народные приметы на неделю с 20 по 26 мая -1

Обращали внимание и на погоду. Месяц красного цвета говорил о приближении дождей. 22 мая – Никола Тёплый. У верующих это – день Николая Чудотворца. Приметы гласят: гром ночью — к хорошей погоде. Рябина зацветала рано — к короткой осени.

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24 мая – Мокей Мокрый. Этот день считался показателем погоды для всего лета.

«В этот день у воды появлялась чудодейственная сила». Народные приметы на неделю с 20 по 26 мая -4

# Погода в Беларуси # общество

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