«В этот день у воды появлялась чудодейственная сила». Народные приметы на неделю с 20 по 26 мая

20 мая – Купальница . Приметы уверяют: в этот день у воды появлялась особая чудодейственная сила, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Обращали внимание и на погоду. Месяц красного цвета говорил о приближении дождей. 22 мая – Никола Тёплый. У верующих это – день Николая Чудотворца. Приметы гласят: гром ночью — к хорошей погоде. Рябина зацветала рано — к короткой осени.

Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю

24 мая – Мокей Мокрый. Этот день считался показателем погоды для всего лета.