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Сугробы по колено в мае на средиземноморской Корсике. Видеофакт

18 мая 2019 17:50
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Новости Франции. Зимние пейзажи в преддверии лета. Сильный снегопад накрыл французскую Корсику. Под снегом оказались дома и машины, рассказали в программе «Плюс-минус».

Сугробы по колено в мае на средиземноморской Корсике. Видеофакт-1

Сугробы по колено в мае на средиземноморской Корсике. Видеофакт-3

Из-за непогоды на пять часов пришлось перекрыть дорогу между двумя центральными городами.

Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю

И пока водители стояли в пробках, пешеходы по дороге домой проваливались в сугробы по колено.

Сугробы по колено в мае на средиземноморской Корсике. Видеофакт-6

Сугробы по колено в мае на средиземноморской Корсике. Видеофакт-8

# Погода

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