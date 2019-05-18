Сугробы по колено в мае на средиземноморской Корсике. Видеофакт

Новости Франции. Зимние пейзажи в преддверии лета. Сильный снегопад накрыл французскую Корсику. Под снегом оказались дома и машины, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Из-за непогоды на пять часов пришлось перекрыть дорогу между двумя центральными городами.

Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю

И пока водители стояли в пробках, пешеходы по дороге домой проваливались в сугробы по колено.