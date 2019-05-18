Как вырастить лимон и авокадо на подоконнике? Советует Иван Русских

Экзотика на грядках. Заморские фрукты не только захватили прилавки, но и прописались в парниках. Но как быть если дачи нет, а душа требует экспериментов? Как вырастить лимон и авокадо на подоконнике, рассказали в программе «Плюс-минус».
Экзотика на грядках. Заморские фрукты не только захватили прилавки, но и прописались в парниках. Но как быть если дачи нет, а душа требует экспериментов? Как вырастить лимон и авокадо на подоконнике, рассказали в программе «Плюс-минус».
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Отсутствие дачи или приусадебного участка – не повод, чтобы отказаться от выращивания плодовых растений. Многие из них, особенно экзотические, могут с успехом выращиваться даже в квартире. Папайя, авокадо, кофе, ананасы, киви, разнообразные цитрусовые могут не только украсить вашу квартиру, но также угостить вас вкусными плодами.
Фрукты из магазина, такие как авокадо и цитрусовые – отличный источник семян для размножения плодовых растений в комнатных условиях.
Выделить семена из фруктов совсем несложно: достаточно взять острый нож и аккуратно разрезать фрукт, стараясь не повредить семена.
После того, как фрукт разрезан, аккуратно достаньте семена из плода для посева в горшочек. Точно такая же процедура выполняется со всеми фруктами, будь то лимон или киви. Косточки находятся внутри.
Семена высеваются в грунт на глубину, равную высоте самих семян.
Делается углубление, затем почва уплотняется, после чего обязательно необходимо наши посевы тщательно пролить водой.
Аналогично поступаем с косточками всех растений. Конечно, не стоит ждать слишком быстрых всходов. По многим растениям, особенно экзотическим плодовым, всходов можно дожидаться месяц и даже до полугода.
Плодоношение домашних сеянцев наступает нескоро, иногда придётся ждать даже 10 лет. Ускорить процесс поможет прививка сортовыми черенками.
Однако выделение семян из экзотических плодов, выращивание сеянцев и саженцев – это приятный и полезный процесс. Запаситесь терпением и результат не заставит себя ждать.
Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю