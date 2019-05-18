Как вырастить лимон и авокадо на подоконнике? Советует Иван Русских

Экзотика на грядках. Заморские фрукты не только захватили прилавки, но и прописались в парниках. Но как быть если дачи нет, а душа требует экспериментов? Как вырастить лимон и авокадо на подоконнике, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Отсутствие дачи или приусадебного участка – не повод, чтобы отказаться от выращивания плодовых растений. Многие из них, особенно экзотические, могут с успехом выращиваться даже в квартире. Папайя, авокадо, кофе, ананасы, киви, разнообразные цитрусовые могут не только украсить вашу квартиру, но также угостить вас вкусными плодами.

Фрукты из магазина, такие как авокадо и цитрусовые – отличный источник семян для размножения плодовых растений в комнатных условиях.

Выделить семена из фруктов совсем несложно: достаточно взять острый нож и аккуратно разрезать фрукт, стараясь не повредить семена.