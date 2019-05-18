Прямой эфир

Гигантская дыра в земле глубиной с пятиэтажку: в селе под Тулой провалилась дорога

18 мая 2019 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Портал в неизвестность. В селе под Тулой образовалась огромная яма посреди дороги, рассказали в программе «Плюс-минус».

Гигантская дыра в земле глубиной с пятиэтажку: в селе под Тулой провалилась дорога-1

Размеры природного катаклизма ужасают!

В длину – как хоккейная площадка, глубиной с пятиэтажный дом.

Гигантская дыра в земле глубиной с пятиэтажку: в селе под Тулой провалилась дорога-4

Гигантская дыра в земле глубиной с пятиэтажку: в селе под Тулой провалилась дорога-6

Причиной провала могли стать проливные дожди, считают специалисты.

Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Дома в трещинах: в Китае зафиксировано мощное землетрясение
18 мая 2019 14:52

Дома в трещинах: в Китае зафиксировано мощное землетрясение

«Жёлтые жилеты» готовятся провести акции протеста во Франции
18 мая 2019 14:40

«Жёлтые жилеты» готовятся провести акции протеста во Франции

Британец за копейки купил подлинник Пикассо
18 мая 2019 13:45

Британец за копейки купил подлинник Пикассо