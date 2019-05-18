Гигантская дыра в земле глубиной с пятиэтажку: в селе под Тулой провалилась дорога

Новости России. Портал в неизвестность. В селе под Тулой образовалась огромная яма посреди дороги, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости России. Портал в неизвестность. В селе под Тулой образовалась огромная яма посреди дороги, рассказали в программе «Плюс-минус».
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