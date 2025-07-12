Акция «Молодёжь помнит» – сотни девушек и юношей возложили цветы к Вечному огню в Витебске

В рамках «Славянского базара» прошла трогательная патриотическая акция «Молодежь помнит», посвященная 80-летию Великой Победы. Она стала настоящим мостом между разными поколениями. Теми, кто пережил войну и молодыми людьми, для которых память о героическом прошлом – важная часть жизни сегодня.

Александр Лукьянов, член Совета республики Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь ЦК БРСМ:

Здорово, что ребята не только приехали поделиться своим талантом, творчеством. Но и также обозначить свою ответственную позицию по отношению к сохранению исторической памяти. Мы гордимся этими молодыми людьми. Гордимся семьями, молодыми семьями, которые также приехали в Витебск, чтобы принять участие в уникальном открытом диалоге «Семья победителя».