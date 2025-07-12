Помогали всей страной. Как прошёл большой городской субботник в Могилёве

Экстренные службы подсчитывают масштабы разрушений, нанесенных стихией: более 9 тысяч случаев падения деревьев, порядка 600 поврежденных кровель жилых домов, сельхозпостроек, промышленных, социально-культурных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего досталось Могилеву. Порывы ветра сносили все на своем пути. Жители после сильнейшего за 10 лет грозового фронта буквально не узнавали город. Но шок быстро сменился активными действиями. И здесь тот случай, когда в дело вступает такое чисто белорусское понятие «толока». На субботник вышел буквально весь город. Подмога не заставила себя ждать. К наведению порядка присоединились около 20 тысяч человек из всех регионов.

Рабочий ритм задан в Могилеве с самого утра. На центральных улицах города масштабный субботник. Люди вместе со специальными службами наводят порядок после удара стихии вдоль главных артерий города. С 9 утра больше 100 добровольцев и коммунальников пилят, грузят, корчуют. Сотни человек помогают наводить порядок на улицах Могилёва после урагана.

Борьба с последствиями стихии объединила белорусов. Больше всего от урагана досталось Могилевщине. Там повреждено почти 380 объектов, а в целом предстоит восстановить 460 сооружений. Задействовано более 200 аварийных бригад Белэнерго, сотни сотрудников МЧС. Все выступили единым фронтом.

Руку на пульсе держит Президент. Вчера глава государства совершил воздушную инспекцию и связался с министром по ЧС. Вадим Синявский доложил Президенту самую последнюю информацию по устранению последствий природной стихии. Глава МЧС поделился подробностями доклада Президенту.

Как и поручил Президент, все службы работают не покладая рук и в полном взаимодействии друг с другом. Восстановительные работы продолжаются даже ночью. В трех районах страны (Городокском, Могилевском, Шкловском и самом Могилеве) введен чрезвычайный режим функционирования региональных подразделений МЧС. Задействовано почти полтысячи единиц техники и полторы тысячи человек.