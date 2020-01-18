«Меня сын приобщил». Почему белорусы окунаются на Крещение

Новости Беларуси. Православные верующие готовятся отметить один из главных церковных праздников – Крещение. Он установлен в память о таинстве, которое совершил Иисус в реке Иордан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти часы в храмах по всей стране проходят торжественные службы, завершающие Рождественский сочельник. Совсем скоро во всех регионах Беларуси начнутся крещенские купания. К ним уже все готово: оборудованы сотни иорданей, специальные места, где можно окунуться. Укрепить свой дух вместе со всеми решился и наш корреспондент Григорий Азаренок.

Денису всего 11, но ледяная вода ему уже, что называется, по колено. Несколько лет он неизменный участник соревнований по зимнему плаванию. Тот случай, когда ребенок стал примером для родителей.

Вероника Моисеева:

Меня сын приобщил. Он был инициатором прошлогодних заплывов. Я видела, как он участвует, и мне просто-непросто становилось стыдно перед сынов: неужели я не проплыву, неужели я не буду участвовать. И я тоже участвую.

Как правильно плавать в ледяной воде? Рассказывает мировая рекордсменка В эти дни в Минске проходят соревнования по спортивному зимнему плаванию. Из 10 стран к нам приехали более 200 человек. Эстонец с белорусскими корнями Андрей Кулагин такие события не пропускает. Он здесь со всей семьей.

Андрей Кулагин, участник соревнований по зимнему спортивному плаванию (Эстония):

Я уже второй раз, а наши друзья уже четыре или больше раз здесь, на этих крещенских купаниях. Каждый год. Я думаю, мы приедем сюда еще.

Место встречи – спасательная станция «Комсомольское озеро». Здесь есть все необходимые условия. Только вот с погодой, шутят участники, не повезло.

Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания:

С погодой не повезло. Льда нет, снега нет, но, тем не менее, температура воды вполне зимняя. Для соревнований по спортивному зимнему плаванию она не более 2ºС.

Организаторы все предусмотрели. Есть и баня, и горячий чай. Рядом дежурит скорая помощь. Спасатели из ОСВОД также начеку. Но главные правила безопасности забывать нельзя.

Денис Чушин, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро»:

Исключаем появление в состоянии алкогольного опьянения, употребление перед купанием спиртных напитков. Людям быть подготовленными морально и физически. Если какие-то отклонения по состоянию здоровья имеются – простуда какая-то, сердце слабое – нежелательно здесь окунаться.

Окунаться на Крещение – традиция давняя. Вода в эти дни имеет особое значение. Это как напоминание о древнем Иордане и одном из главных событий в евангельской истории. Духовная составляющая и суеверия. Священник рассказывает о крещенской воде Купания продолжатся и завтра. В Минске есть 8 мест, где можно проверить свою силу духа. Купели освящают по всей стране. В 2019 году окунулись более 100 тысяч человек. Почему это так популярно? Эмоции людей говорят сами за себя.

Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района Минска:

Я считаю, это дни особые, когда можно укрепить свою духовность и укрепить веру и надежду в себе.

Вода холодная, но ощущения хорошие.

Природа – она не отнимает, а дает бодрость и заряд.