Духовная составляющая и суеверия. Священник рассказывает о крещенской воде

Новости Беларуси. Храмы наполнялись верующими с самого утра. Сегодня тоже день особый – Крещенский сочельник. Настрой у прихожан соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот праздник мы как-то очищаемся, наверное, вместе с водичкой.

Вода эта святая. В какие-то очень светлые моменты ее выпиваешь и духом становишься сильнее.

Люди приходят, чтобы очиститься в первую очередь. Взять водички, очистить свои квартиры. Для всех это очень важно. В наше время это очень важно.

Но здесь важно отличать духовную составляющую от суеверий. Крещенская вода – еще одно напоминание, о чем нужно думать в первую очередь.