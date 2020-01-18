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Духовная составляющая и суеверия. Священник рассказывает о крещенской воде

18 января 2020 17:35
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Новости Беларуси. Храмы наполнялись верующими с самого утра. Сегодня тоже день особый – Крещенский сочельник. Настрой у прихожан соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Духовная составляющая и суеверия. Священник рассказывает о крещенской воде-1

В этот праздник мы как-то очищаемся, наверное, вместе с водичкой.

Духовная составляющая и суеверия. Священник рассказывает о крещенской воде-4

Вода эта святая. В какие-то очень светлые моменты ее выпиваешь и духом становишься сильнее.

Духовная составляющая и суеверия. Священник рассказывает о крещенской воде-7

Люди приходят, чтобы очиститься в первую очередь. Взять водички, очистить свои квартиры. Для всех это очень важно. В наше время это очень важно.

Духовная составляющая и суеверия. Священник рассказывает о крещенской воде-10

Но здесь важно отличать духовную составляющую от суеверий. Крещенская вода – еще одно напоминание, о чем нужно думать в первую очередь.

Духовная составляющая и суеверия. Священник рассказывает о крещенской воде-13

Священник Дмитрий Ковриго, клирик храма святого Кирилла Туровского в Минске:
Самое главное, внутренняя сторона – это то, что человек приобщается к Богу. Поэтому все эти внешние действия важны только тогда, когда человек будет внутренне приобщаться к Христу. А к Христу человек будет приобщаться тогда, когда он придет в храм, когда он будет на службе, когда он будет молиться. А все остальное – это внешнее. Тогда оно приложится.

Духовная составляющая и суеверия. Священник рассказывает о крещенской воде-16

# Православные в Беларуси # общество # Дмитрий Ковриго # Фотофакт

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