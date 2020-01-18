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Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы

18 января 2020 17:58
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В Гомеле в середине января выросли опята, рассказали в программе «Плюс-минус». Этими кадрами делятся очевидцы погодной коллизии.

Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы -1

Впрочем, просыпается природа по всей стране. Эти фото из Беловежской пущи. Ласковая зима разбудила вешенки.

Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы -4

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Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы -7

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Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы -10

# Погода в Беларуси # общество

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