Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы

В Гомеле в середине января выросли опята, рассказали в программе «Плюс-минус». Этими кадрами делятся очевидцы погодной коллизии.
В Гомеле в середине января выросли опята, рассказали в программе «Плюс-минус». Этими кадрами делятся очевидцы погодной коллизии.
Впрочем, просыпается природа по всей стране. Эти фото из Беловежской пущи. Ласковая зима разбудила вешенки.
В Минске из-под земли показались тюльпаны и ирисы.
В Витебске расцвела примула. А в Бресте и вовсе проснулись пчёлы.
Температура как в конце марта. Синоптики рассказали о погоде на неделю
К слову, средняя температура по Беларуси превышает норму на 3-6 градусов.